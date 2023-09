Nach Aktienverkäufen: Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk nun 150 Milliarden US-Dollar wert

• Anfang des Jahres Finanzierungsrunde im Wert von 750 Millionen US-Dollar• SpaceX dabei mit 137 Milliarden US-Dollar bewertet• Bewertung inzwischen auf rund 150 Milliarden US-Dollar gestiegen

SpaceX-Anteile nun 5 Prozent mehr wert als noch bei der letzten Finanzierungsrunde

SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk , ist nicht an der Börse notiert, allerdings ist es den Anteilseignern des Unternehmens trotzdem möglich, ihre Anteile ausserbörslich an andere Abnehmer zu veräussern. Anders als beim klassischen Börsenhandel müssen sie sich jedoch selbst auf die Suche nach Käufern begeben. Im Fall von SpaceX ist das aber offenbar keine besonders schwierige Aufgabe. Wie Yahoo Finance berichtet, sind jüngst SpaceX-Anteile zu 81 US-Dollar je Stück verkauft worden - gegenüber dem letzten Verkauf von Firmenanteilen zu 77 US-Dollar je Stück. Das entspricht einer Wertsteigerung von etwa fünf Prozent.

SpaceX erreicht auf dieser Basis eine Bewertung von rund 150 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls eine Steigerung des Unternehmenswerts um ungefähr fünf Prozent seit dem letzten Verkauf darstellt.

Eine entsprechende Übereinkunft zwischen SpaceX und Investoren zum Verkauf von bestehenden Unternehmenspapieren im Gesamtwert von bis zu 750 Millionen US-Dollar war bereits im Juli geschlossen worden. Das geht aus deinem Dokument von SpaceX-CFO Bret Johnson hervor, das Yahoo Finance vorliegt. Dabei wurde auch der Verkaufspreis von 81 US-Dollar je Aktie festgelegt. Neue Aktien wurden nicht ausgegeben.

Finanzierungsrunde im Wert von 750 Millionen US-Dollar

Anfang des Jahres 2023 hatte sich SpaceX mit seinen Investoren darauf verständigt, Anteile der Firma im Wert von 750 Millionen US-Dollar zu verkaufen, wie Reuters berichtete. Im Anschluss an die Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit 137 Milliarden US-Dollar bewertet und damit war es, einem Bericht des manager magazins zufolge, zehn Milliarden US-Dollar mehr wert als noch im Sommer 2022.

Mit an Bord ist nun auch die amerikanische Wagniskapitalfirma Andreessen Horrowitz, welche bereits an Musks Twitter-Deal beteiligt war. Ebenfalls beteiligt, allerdings schon deutlich länger investiert, waren die bekannten US-Investoren von Sequoia Capital , dem Founders Fund und Gigafund.

Von NASA-Deals in Milliardenhöhe und Starlink-Satelliten

Das im Jahr 2002 vom Unternehmer Elon Musk gegründete Unternehmen schickte im Mai 2012 erstmal einen Cargo-Flug im Auftrag der NASA auf den Weg ins All. Damit gelang es SpaceX, Aufträge im Milliardenwert zu bekommen. Bis zum Jahr 2020 waren es Aufträge im Wert von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar, so die Tagesschau. Zudem sendete Musks Firma bislang etwa 5'000 Starlink-Satelliten ins All und konnte für diesen Dienst schon über 1,5 Millionen Neukunden begeistern.

Redaktion finanzen.ch