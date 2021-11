Job bei SpaceX: Diese Voraussetzungen müssen Bewerber erfüllen, um bei Elons Musks Raumfahrtunternehmen arbeiten zu können

Der Weg zu einer der beliebtesten Unternehmen für Jobbewerber war alles andere als einfach. Noch im Jahr 2008 stand man bei SpaceX vor dem existenziellen Scheideweg, zwischen Bankrott oder doch dem grossen Wurf. Währenddessen tat sich Tesla -CEO und Paypal -Gründer Elon Musk überaus schwer, passendes Personal zu finden. Notgedrungen musste er sich anfangs sogar selbst zum Chefingenieur befördern, nachdem sich niemand passendes der Sache annehmen wollte. Probleme, die heute bei einer der angesagtesten Firmen nahezu unvorstellbar scheinen.

Die Erfolgsgeschichte

Noch vor nicht all zu langer Zeit stand die grosse Firmenpleite im Raum. Die ersten drei Starts der Falcon-1 Rakete waren erfolglos, ein Grossteil der Ressourcen des Unternehmens war aufgebraucht. Für den vierten Start am 23. September 2008 wurden schliesslich die letzten Firmenmittel zusammengekratzt, für das Fortbestehen der Firma war ein Erfolg alternativlos. Und: der Start glückte. Im Jahr 2012 dockte mit der unbemannten Dragon-Kapsel von SpaceX erstmals ein Raumfahrzeug einer Privatfirma an der ISS an. 2015 dann der nächste Meilenstein, als die Falcon-9-Rakete nach einem Flug ins All auch wieder sicher den Weg zur Erde zurückfand. Dies läutete die Ära wiederverwendbarer und damit günstigerer Raketen ein. Jene Kostenvorteile sowie die kommerziellen Erfolge verschafften SpaceX weitere staatliche Aufträge, wie eben die bemannte Raumfahrtmission im Mai 2020. Gar nicht so unwahrscheinlich also, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht.

So klappt es bei SpaceX

Ebenso ist es nicht verwunderlich, dass viele ambitionierte Arbeitskräfte danach streben, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Im Zuge des erfolgreichen Starts der Raumfahrtmission standen 6 Mitglieder des SpaceX Software-Teams in einer Frage-und-Antwort-Session auf Reddit Rede und Antwort. Das Team war für die Entwicklung und Umsetzung der Software in der Dragon-Kapsel zuständig. Dabei gaben sie hilfreiche Tipps, was man als Bewerber für einen Job bei SpaceX mitbringen sollte.

1. Tipp: Einen Abschluss in Informatik

Um wirklich sicherzustellen, dass man weiss wie die Dinge funktionieren, benötigt es einen Abschluss in Informatik oder einer vergleichbaren Themenrichtung. Um gute Arbeit zu leisten ist es unabdingbar, den Code zu verstehen und zu wissen, wie er, das Netzwerk, das Betriebssystem oder die Hardware funktionieren. Viele der Stellenangebote, speziell im Software- oder Engineering-Bereich, setzen einen Bachelorabschluss oder gar eine höhere Ausbildung voraus.

2. Tipp: Erfahrungen sammeln

Ob durch Hobbyprojekte oder Praktika, praktische Erfahrungen beim Zusammenbauen oder dem Lösen schwieriger Probleme können eine grosse Hilfe sein. SpaceX hat unter anderem einen guten Übergang zwischen der Entwicklung von Videospielen und der Arbeit bei SpaceX festgestellt. In beiden Bereichen geniesst das Lösen von mathematikintensiven und leistungsorientieren Problemen einen hohen Stellenwert.

3. Tipp: Nicht vom Fehlen einer dieser Dinge entmutigen lassen

Noch Anfang Februar 2021 twitterte Elon Musk, es benötige lediglich eine Hardcore-Arbeitsmoral, ein Talent zum Zusammenbauen, gesunden Menschenverstand und Vertrauenswürdigkeit für einen Job bei SpaceX, alles andere würde man durch entsprechendes Training in die richtigen Bahnen bekommen. Wenn es wirklich darauf ankommt, seien Talent bzw. Potenzial und die richtige Einstellung wie der Wunsch nach Selbstverbesserung oder der Wunsch dem Team zu dienen, wichtiger als spezifische Erfahrungen.

Redaktion finanzen.ch