Israel greift Iran an - dutzende von Zielen getroffen

Dutzende von Zielen wurden getroffen. Der Chef der Revolutionsgarden wurde getötet. Die Operation stürzt die Region in einen neuen Konflikt mit ungewissen Folgen. Israel meldete, der Angriff habe auf das iranische Atomprogramm und andere Militärstandorte sowie auf iranische Militärkommandanten und Atomwissenschaftler gezielt. Dutzende Flugzeuge schlossen die erste Angriffswelle vor dem Morgengrauen am Freitag ab, so Israel. Iranische Staatsmedien berichteten, dass der Kommandeur der Revolutionsgarden, Hossein Salami, bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet wurde. Die Operation werde so viele Tage dauern wie es nötig ist, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz rief den Notstand aus und warnte seine Bevölkerung, dass erwartet werde, dass der Iran als Vergeltung für den Angriff Raketen und Drohnen auf Israel abfeuern werde. US-Aussenminister Marco Rubio sagte, die USA seien nicht an den Angriffen beteiligt gewesen und wies darauf hin, dass Israel die Trump-Regierung darüber informiert habe, dass es zu seiner Verteidigung Massnahmen ergreifen werde. Er warnte auch den Iran, keine US-Interessen oder Personal im Nahen Osten anzugreifen. Die Atomanlage Natanz ist beim Angriff Israels auf den Iran getroffen worden, wie der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, sagte.

