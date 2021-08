Das sind die sympathischsten Kantone der Schweiz

• Tessin ist laut Umfrage der beliebteste Kanton• Genf ist laut Umfrage der unbeliebteste Kanton• Junge und alte Menschen vergeben Punkte unterschiedlich grosszügig

Die beliebtesten Kantone

Die Marktforschungsorganisation Ipsos hat im Auftrag des Online-Vergleichsdienstes moneyland.ch über eine Umfrage die sympathischsten Kantone der Schweiz ermittelt. Durchgeführt wurde die Umfrage jedoch nur in der Deutsch- und Westschweiz. Am besten schnitten in der Umfrage die Kantone Tessin mit 7,4 Punkten und Graubünden mit 7,3 Punkten ab. Bern, Luzern und das Wallis liegen mit 7,0 Sympathiepunkten nur knapp dahinter.

Mit 7,4 Punkten rangiert Tessin fast einen ganzen Punkt über dem Durchschnitt von 6,5 Punkten. Und das obwohl die Menschen im Tessin selbst überhaupt nicht an der Umfrage teilnehmen und die Punkte so durch Eigenbewertung hochtreiben konnten. Am besten bewertet wurde der Kanton Zug (8,6 Punkte) von Thurgau und Waadt (je 7,8 Punkte). Die schlechteste Bewertung erhielt Tessin von den Kantonen Basel-Landschaft und Genf (je 6,9 Punkte).

Mit 7,3 Punkten liegt Graubünden auf Platz zwei der sympathischsten Kantone der Schweiz. Der beliebte Ferienort ist damit der sympathischste Deutsch-Schweizer Kanton. Am besten bewertet wurden Graubünden von Zug (8,2 Punkte), St. Gallen (7,8 Punkte) und Thurgau (7,7 Punkte). Für den Kanton Zürich, in dem etwa ein Sechstel der Schweizer Bevölkerung lebt, ist Graubünden nach Zürich selbst der beliebteste Kanton. Am schlechtesten wurden der Deutsch-Schweizer Kanton von Neuenburg (6,6 Punkte), Genf (6,3 Punkte) und Jura (5,9 Punkte) bewertet.

Die unbeliebtesten Kantone

Der unsympathischste Kanton der Schweiz ist der Umfrage nach Genf mit 5,8 Sympathiepunkten. Damit liegt er 0,7 Punkte unter dem Durchschnitt. Genf wurde von anderen französischsprachigen Kantonen wie Jura (5,3 Punkte) und Neuenburg (5 Punkte) als nicht sympathisch eingestuft. Auch Genf selbst findet die Kantone Neuenburg, Tessin und Wallis sympathischer als den eigenen Kanton und bewertet diese besser. Die Bewertungen mit den meisten Punkten erhält Genf von Schwyz (7 Punkte) und Zug (6,8 Punkte).

Am zweitschlechtesten schneidet Appenzell Ausserrhoden mit 6,1 Punkten ab. Am besten bewertet wird der Kanton von Zug (7,6 Punkte) und Schwyz (7 Punkte). Diese beiden Kantone gaben zwar allgemein eher bessere Bewertungen ab als andere, trotzdem ist diese Bewertung eher als hoch einzustufen. Am schlechtesten wird Appenzell Ausserrhoden von Neuenburg (4,8 Punkte) bewertet.

So unterschiedlich bewerten verschiedene Altersgruppen

Ausser den Bewertungen nach Kanton lassen sich auch andere Ergebnisse aus der Umfrage ziehen. So zeigt sich, dass gerade die jungen Befragten, also die zwischen 18 und 25 Jahren, die Kantone eher als unsympathisch mit durchschnittlich 5,9 Punkten pro Kanton bewerten. Ein wenig mehr Punkte gibt es im Durchschnitt von den 26- bis 49-Jährigen. Diese vergeben laut Umfrage durchschnittlich 6,3 Punkte. Ältere Teilnehmer vergeben einen ganzen Punkt mehr als die jüngeren und somit durchschnittlich 6,9 Punkte.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch