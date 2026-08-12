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Pro und contra iPhone-Hülle 12.08.2026 06:02:00

Apples iPhone ohne Case nutzen - Das spricht dafür und dagegen

Apples iPhone ohne Case nutzen - Das spricht dafür und dagegen

Eine Handyhülle soll optimalen Schutz für das Smartphone bieten. Doch immer wieder kommen Diskussionen darüber auf, ob das iPhone eine Hülle benötigt oder nicht.

Apple
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Ein jahrelanges Diskussionsthema

Schon seit Jahren kommt es zu Diskussionen rund um das iPhone-Case-Thema. Viele nutzen eine Handyhülle, um das Smartphone des Tech-Riesen Apple zu schützen. Doch genauso halten viele die Handyhüllen für überflüssig. Schon im Jahr 2014 veröffentlichte MacLife einen Beitrag über das viel diskutierte Thema, das auch heute noch aktueller denn je ist.

Die Meinung der Community ist geteilt

Kauft man sich ein iPhone, bezahlt man dafür einen beträchtlichen Preis. Vielleicht ist gerade deshalb Vielen der Schutz durch eine Hülle sehr wichtig. Über den Social-News-Aggregator Reddit tauscht sich die "Apple-Community" darüber aus, wie am besten mit dem iPhone-Schutz umzugehen ist. Für Viele kommt jedoch eine Hülle überhaupt nicht in Frage, da man der Meinung ist, dass der kostenpflichtige Service AppleCare genügend Schutz biete. Andere finden die Smartphones zu schön, um sie zu verstecken. Der ehemalige CNET-Redakteur Chris Matyszczyk hält in einem Artikel passend dazu fest: "Man kauft ja auch keinen BMW und überzieht ihn mit schwarzem Gummi, oder? ... Man kauft keine Prada-Handtasche und wickelt sie dann in rosa Frischhaltefolie ein, nur um sicherzugehen, dass keine der Ecken zerkratzt wird." Ein Nutzer, der sein iPhone zwar gerne ohne Hülle nutzt, erklärt in einem Kommentar, dass er aus zwei Gründen trotzdem immer wieder eine Hülle verwendet: "Die Telefone sind so verdammt rutschig, dass ich finde, dass eine ultradünne Hülle oft bei der einhändigen Bedienung hilft, indem sie mir zusätzliche Reibung gibt, um das Telefon "festzuhalten" […] Ich mag auch Gehäuse mit einem eingebauten Kickstand."

Vor- und Nachteile einer Handyhülle

Einer der Vorteile einer Handyhülle ist, dass sie vor allem vor Gebrauchsspuren schützt. So würde das iPhone vor Stössen, Kratzern oder auch vor Nieselregen geschützt. Für einige, so auch für Esther Acason von MacLife, spielt jedoch auch der Faktor Stil eine wichtige Rolle. Die Hüllen machen das iPhone also auch wandelbarer. Je nach Anlass oder Laune kann dem iPhone entweder eine extravagante oder klassische Hülle aufgezogen werden.

Gegen eine Hülle spricht jedoch, dass die wenigsten Nutzer in eine qualitativ hochwertige Hülle investieren, womit der Schutzfaktor deutlich minimiert wird. Passt die Hülle nicht exakt, kann sogar Dreck zwischen Hülle und iPhone geraten und den Rücken des Smartphones zerkratzen. Hüllenmodelle, die auch die Vorderseite abdecken, machen es zudem mühsamer nachzusehen, welche Nachrichten gerade ankommen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch

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