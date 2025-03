Vielversprechende Kryptowährungen: Welche Namen Anleger 2025 besonders im Auge behalten sollten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie geht es jetzt weiter? Nachdem jetzt die Krypto Reserve in den USA fix ist, auch wenn sie anders kommt als erwartet, könnte das natürlich für frischen Aufwind sorgen. Ist es ratsam, jetzt noch zu investieren und wenn ja, in welche Kryptowährungen?

Solana: Stark unter Druck geraten, aber in der Lage, 2025 durchzustarten

Anatoly Yakovenko hat Solana im Jahr 2019 mit dem Ziel entwickelt, dass eine Plattform geschaffen werden soll, die hochskalierbare Blockchain Lösungen anbietet. Sein Plan: Transaktionen schnell und kosteneffizient durchzuführen. Gegenüber anderen Modellen, die auf der Blockchain basieren, punktet Solana mit der Kombination aus Proof of Stake (PoS) und Proof of History (PoH). Durch die Implementierung des PoH erlaubt Solana effiziente Verarbeitungen von Transaktionen, sodass auf diese Art und Weise eine verbesserte Skalierbarkeit erreicht werden kann. Durch diesen technischen Ansatz ist es möglich, dass eine grosse Anzahl von Transaktionen innerhalb einer einzigen Sekunde verarbeitet werden kann. Dadurch wurde Solana auch für dezentrale Anwendungen – sogenannte dApps – interessant.

Das Allzeithoch wurde am 19. Januar aufgestellt: 293 US Dollar. Nach der Korrektur im Februar, die den Preis unter 140 US Dollar gedrückt hat, ist die langfristige Prognose dennoch positiv: über 300 US Dollar – Tendenz steigend.

Axie Infinity: Eine Web 3 Revolution

Hier setzt man auf starke Gamification. Hinter dem Projekt steckt Sky Mavis, ein Entwickler aus Vietnam. 2018 wurde der Coin veröffentlicht, der Elemente verschiedener beliebter Spiele verschmelzen lässt. Der gesamte Prozess läuft auf der Blockchain von Ethereum. Innerhalb des Spiels hat sich ein Ökosystem entwickelt, das auf den Einsatz von Kryptowährungen basiert. Zudem wird die gesamte Spielmechanik vom sogenannten Play to Earn-Modell geprägt. Das heisst, der Spieler bekommt aufgrund seiner Aktivitäten Coins – SLP, damit er seine Spielkreaturen pfegen kann. Dabei basiert das Spiel auf Basis des NFT Konzepts.

Auch wenn Axie Infinity in erster Linie den spielerischen Ansatz hervorhebt, so darf der monetäre Aspekt aber nicht ausser Acht gelassen werden. So konnte Axie Infinity zwischen Juli und August 2021 rund 485 Millionen US Dollar generieren. Im Oktober 2021 startete eine Finanzierungsrunde, die dazu führte, dass die Bewertung auf 3 Milliarden US Dollar stieg. Ob Axie Infinity am Markt bestehen kann, hängt davon ab, ob man die Spieler halten kann – die Prognosen sind jedenfalls vielversprechend.

Polkadot: Open Source Blockchain des Ethereum Mitbegründers Wood

Gavin Wood, Mitbegründer von Ethereum, hat im Jahr 2020 den Kryptcoin Polkadot veröffentlicht. Hier handelt es sich um eine sogenannte Open Source Blockchain, deren Hauptziel darin besteht, ein interoperables Netzwerk für unterschiedliche Blockchains zu schaffen. Dadurch entsteht die Möglichkeit für den Datenaustausch. Wie sieht das in der Praxis aus? Das System versucht, drei wichtige Kernaspekte auf einmal aufzugreifen: Skalierbarkeit (Sidechains sind in der Lage, dass die Transaktionen gleichzeitig verarbeitet werden können), aggregierte Sicherheit sowie Interoperabilität (die Existenz paralleler Sidechains).



Derzeit liegt Polkadot rund 92 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Damals lag der Preis bei knapp 55 US Dollar – aktuell bei unter 5 US Dollar. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es 2025 wieder deutlich nach oben geht. Luft nach oben wäre schliesslich genug.

Bitcoin: Über 150.000 US Dollar?

Am Ende muss natürlich auch der Bitcoin Erwähnung finden. Die Nummer 1 laut Marktkapitalisierung hat schon mehrmals für Furore gesorgt – das letzte Mal im Dezember 2024, als der Preis erstmals über die 100.000 US Dollar stieg. Nachdem es dann im Februar 2025 zur Korrektur kam, stürzte der Preis sogar zeitweise auf unter 79.000 US Dollar ab. Die langfristige Prognose für das Jahr 2025? Über 150.000 US Dollar.

