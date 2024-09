UBS: Das traut die Grossbank dem Schweizer Franken bis 2025 zu

• UBS sieht den Franken vor Aufwertung• Profiteur schwacher europäischer Wachstumsaussichten• SNB-Geldpolitik im Blick

In einem Research-Papier des Chief Investment Office vom Global Wealth Management der UBS, über das "cash.ch" berichtet, nehmen die Experten die voraussichtlichen Entwicklungen am Devisenmarkt unter die Lupe und trauen der Schweizer Währung einiges zu.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Euro wird wohl weniger kosten

Die Experten zeigen sich überzeugt, dass der Franken in den nächsten zwölf Monaten konstant unter dem Niveau von 0,95 Euro Franken pro Euro notieren wird. Zuletzt hatte sich diese Tendenz bereits bestätigt, der EUR/CHF-Kurs liegt aktuell bei 0,93.

Das ist ungefähr das Niveau, das die Grossbank auch für das Jahresende 2024 erwartet. Danach dürfte sich die Schweizer Währung Global Wealth Management zufolge konstant präsentieren: Sowohl zum Ende des ersten also auch des zweiten und dritten Quartals rechnet das Expertenteam mit einem Wechselkurs von 0,93 Franken pro Euro, wie es bei cash.ch weiter heisst.

Europas Wachstumsaussichten im Blick

Den Grund für diese Entwicklung sieht UBS Global Wealth Management in den schwachen Wachstumsaussichten für Europa. "Wir erwarten, dass der Kurs in der zweiten Jahreshälfte 2024 weiter leicht nachgibt und bei 0,93 liegt, da sich die negative Rendite des Franken gegenüber dem Euro weiter verringern sollte", zitiert das Portal aus dem Bericht des Schweizer Finanzhauses.

SNB vor Ende der Lockerungspolitik?

Was das Leitzinsniveau in der Schweiz angeht, so erwartet die UBS nochmals eine Zinssenkung vonseiten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im September, danach sei aber Schluss mit dem Lockerungszyklus, während etwa die Europäische Zentralbank EZB diesbezüglich den Experten zufolge weiter nachlegen wird. Sie erwarten, dass die europäischen Währungshüter 2025 Zinssenkungen um weitere 50 Basispunkte vornehmen werden, was wiederum zu einer Verringerung der Zinsdifferenz zum Schweizer Niveau führen werde. Das wiederum werde Anlagen in Euro weniger attraktiv machen, sich zeitgleich aber stützend auf den Schweizer Franken auswirken.

Zudem rechnet die Bank mit weiterer Franken-Unterstützung durch mögliche politische Entwicklungen, die für eine anhaltend starke Unsicherheit sorgen dürften und damit den Franken gegenüber dem Euro weiter begünstige.

Wie reagiert die SNB?

Die Frankenstärke, die die UBS erwartet, könnte allerdings die SNB auf den Plan rufen, die aktiv eine Franken-Schwächung in die Wege leiten könnte. In diesem Fall rechnet die UBS damit, dass sich das Franken-Euro-Paar bei 0,95 einpendeln könne. Auch Signale von Wirtschaftsseite könnten dieses Niveau stützen, etwa wenn wie Schweizerische Nationalbank angesichts schwachem Wachstums der Schweizer Wirtschaft mit stärkeren Leitzinssenkungen reagieren könnte.



Redaktion finanzen.ch