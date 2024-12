TRON-Gründer Justin Sun steckt Millionen in Trumps Krypto-Projekt

• Sun investiert Millionen in WLFI-Projekt• TRON-Gründer nähert sich wohl Trump an• WLFI hat Potenzial Krypto-Branche zu revolutionieren

Justin Sun hat 30 Millionen US-Dollar in World Liberty Financial (WLFI), ein Krypto-Projekt, welches eng mit Donald Trump und dessen Familie in Verbindung steht, investiert, wie der TRON-Gründer via X mitteilte. Suns finanzielle Unterstützung könnte dem Projekt, das bisher Schwierigkeiten hatte, ausreichend Kapital zu sammeln, den nötigen Schwung geben.

Am 25. November kündigte Sun via X seine Beteiligung an und erklärte in diesem Zusammenhang, dass TRON Innovation fördern und "Amerika wieder grossartig machen" wolle, wie er in seinem Post auf X schreibt.

We are thrilled to invest $30 million in World Liberty Financial @worldlibertyfi as its largest investor. The U.S. is becoming the blockchain hub, and Bitcoin owes it to @realDonaldTrump! TRON is committed to making America great again and leading innovation. Let's go! pic.twitter.com/cISTsVYP1f