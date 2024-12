Scaramucci: Trump könnte Bitcoin auf 150'000 Dollar katapultieren

• Donald Trump will "Pro-Bitcoin-Präsident" sein• Kryptobranche erhofft sich regulatorische Lockerungen• Anthony Scaramucci hält Bitcoinkurs von 150'000 US-Dollar für möglich

Während seines Wahlkampfes hatte Donald Trump die Krypto-Community umgarnt. Er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche, hatte der 78-Jährige erklärt und versprochen, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und zudem für billigen Strom für das Bitcoin-Mining zu sorgen.

Anzeige

Über 450+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville versprach er, einen Bitcoin- und Kryptobeirat im Weissen Haus einzurichten. Es werde Regeln geben, aber sie würden von Leuten gemacht, "die Ihre Branche lieben und nicht hassen", so Trump. Ausserdem kündigte der Republikaner an, sämtliche Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitze oder in Zukunft erwerbe. Dies würden als Kern eines "strategischen nationalen Bitcoin-Bestandes" dienen.

Bitcoin bald bei 150'000 US-Dollar?

In Erwartung regulatorischer Lockerungen unter einer Trump-Regierung hat Anthony Scaramucci in einem Interview mit Saxo erklärt, dass der Bitcoin noch einen deutlichen Kurssprung machen könnte: "Ich habe das Gefühl, dass Bitcoin angesichts der Nachfrage nach Bitcoin und angesichts der Eigenschaften, die Bitcoin hat, bei 150'000 US-Dollar liegen sollte", sagte der Gründer von SkyBridge Capital.

Scaramucci, der stark in Bitcoin investiert hat, setzt darauf, dass Trump politische Voreingenommenheit bei der Krypto-Regulierung beseitigen wird und dadurch für eine breitere Marktexpansion sorgt. "Ich denke, er [Bitcoin] wurde durch die fehlerhafte politisierte Regulierung in den USA unterdrückt, und deshalb ist es eines der guten Dinge an der Trump-Administration, dass sie die Kryptowährungsregulierung entpolitisieren wird, was sehr gut für Krypto ist", gab sich der Krypto-Investor optimistisch. Er argumentiert, dass eine Entpolitisierung der Regulierungslandschaft das Wachstum in den Sektoren der dezentralen Finanzen (DeFi) und der Blockchain ankurbeln könnte.

Warnung vor weiteren Trump-Plänen

Während Trumps erster Amtszeit war Scaramucci kurzzeitig Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses. Das war im Juli 2017, allerdings wurde er nach nur elf Tagen entlassen.

Obwohl er anerkennt, dass Trumps Politik vorteilhaft für den Kryptosektor ist, hat er während des Wahlkampfes 2024 Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützt. Aus gutem Grund: "Man will nicht, dass sie das Land buchstäblich und im übertragenen Sinne vom Rest der Welt abriegeln. Man will keine 500-prozentigen Zölle. All diese Dinge würden die Vorteile der positiven Krypto-Regulierung überwiegen", kritisierte Scaramucci in dem Interview die weiteren Pläne von Trump.

Redaktion finanzen.ch