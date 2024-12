MicroStrategy stockt erneut Bitcoin-Bestand auf - Milliarden-Investition

• MicroStrategy setzt Bitcoin-Strategie fort• Bitcoins in Milliardenwert gekauft• Finanzierung mittels Aktienverkauf

Unter der Führung von Michael Saylor investiert MicroStrategy seit Jahren Milliardensummen in den Bitcoin. Zwar ist der Softwarehersteller eigentlich auf Business-Intelligence-Lösungen spezialisiert, jedoch hat er Bitcoin zu einem zentralen Teil seiner Unternehmensstrategie gemacht hat.

Kürzlich hat der Bitcoin-Gigant einen ehrgeizigen 21/21 Plan vorgestellt, der darauf abzielt, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden Dollar zu beschaffen - 21 Milliarden Dollar durch Eigenkapital und 21 Milliarden Dollar durch festverzinsliche Wertpapiere - die für weitere BTC-Käufe genutzt werden sollen. Diesen Kurs setzt das Unternehmen nun fort.

Wie "Bitcoin.com" unter Berufung auf eine Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC berichtet, hat MicroStrategy zwischen dem 25. November und dem 1. Dezember für rund 1,48 Milliarden Dollar 3'728'507 Aktien seiner Klasse-A-Stammaktien veräussert. Den Erlös verwendete das Unternehmen, um 15'400 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 95'976 Dollar pro Coin zu erwerben. Damit steigerte MicroStrategy seinen Bitcoin-Bestand auf nun insgesamt 402'100 Bitcoins (per 1. Dezember) und festigte somit seine Position als grösster institutioneller Bitcoin-Besitzer.

MicroStrategy Executive Chairman Michael Saylor hat den jüngsten Zukauf auf der Social-Media-Plattform X bestätigt. Er ist der Architekt der Bitcoin-Strategie des Unternehmens und ein echter Bitcoin-Enthusiast. So hat er prognostiziert, dass die weltweit beliebteste Kryptowährung dank einer zunehmenden Akzeptanz und verminderter Volatilität bis zum Jahr 2045 einen Wert von 13 Millionen Dollar pro Coin erreichen könnte.

MicroStrategy has acquired 15,400 BTC for ~$1.5 billion at ~$95,976 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 38.7% QTD and 63.3% YTD. As of 12/2/2024, we hodl 402,100 $BTC acquired for ~$23.4 billion at ~$58,263 per bitcoin. $MSTR https://t.co/K3TK4msGp0