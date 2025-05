Trendthemen, Milliardenverluste und Marktdominanz im Fokus: Krypto Industry-Report Q1 2025

• Krypto-Marktkapitalisierung schrumpft im ersten Quartal• Memecoins und AI-Token führen die Trends an• Deutliche Verluste bei Top-Krypto-Werten - Bitcoin kann Marktdominanz ausbauen

Der CoinGecko Krypto Industrie Report für das erste Quartal 2025 gibt einen Überblick für die Krypto-Trends und die Entwicklung des Marktes in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Wie sich zeigt, verzeichnete die Marktkapitalisierung der Krypto-Branche im ersten Quartal einen Verlust von 633,5 Milliarden US-Dollar - und dass, obwohl sie nur zwei Tage vor Trumps Amtsantritt im Januar ein Jahreshoch von 3,8 Billionen US-Dollar erreichte. Zum Ende des ersten Quartals sank die Marktkapitalisierung jedoch wieder auf 2,8 Billionen US-Dollar. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen in Q1 betrug laut Report 146 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorquartal einem Rückgang von rund 27 Prozent entspricht.

Erwähnenswert sei zudem die Entwicklung von Stablecoins. Bobby Ong, Mitbegründer und Chief Operating Officer von CoinGecko erklärte nach der Veröffentlichung des Reports via X: "Trotz der schwachen Kryptopreise im ersten Quartal verzeichneten Stablecoins weiterhin ein starkes Wachstum und erreichten eine neue Marktkapitalisierung von 226,1 Milliarden US-Dollar. Der USDC legte um satte 16,1 Milliarden US-Dollar zu, fast 10 Milliarden US-Dollar mehr als der USDT mit 6,4 Milliarden US-Dollar."

Ebenfalls grosser Beachtung durften sich im vergangenen Quartal Memecoins und AI-Token erfreuen. So waren unter den 20 wichtigsten Krypto-Narrativen sechs Meme-Kategorien sowie fünf KI-Themen vertreten.

"Memecoins und KI waren auch in den Trendkategorien des ersten Quartals 2025 weiterhin die beliebtesten Krypto-Themen. Es scheint, als hätten wir noch keine neue Geschichte gesehen und wir folgen weiterhin den Trends der letzten Quartale. Ich schätze, wir sind alle müde von den immer gleichen Trends", so Bobby Ong auf X.

Memecoins and AI continued being the crypto narrative of choice in Q1 2025 trending categories. Seems like we have yet to see another new narrative emerge and we are still following past quarters' trends. I guess we are all tired from the same old trends repeating themselves pic.twitter.com/JfejPCUcRY