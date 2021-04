Tesla verkauft Bitcoins: Musk-Tweet sorgt für Wirbel in Krypto-Community

• Tesla hat sich von 10 Prozent der Bitcoin-Einlagen getrennt• Musk nennt den Grund auf Twitter• Formulierung lässt auf Bitcoin-Einlagen von Musk schliessen

Der Bitcoin schafft es am Dienstag wieder über die Marke von 55'000 US-Dollar. Erneut richten sich die Augen der Kryptoanleger auf Tesla-Chef Elon Musk , der nach Vorlage der jüngsten Quartalsbilanz die Digitalwährung einmal mehr zum Thema gemacht hat.

Wie im Rahmen der Zahlenvorlage bekannt wurde, hat der Elektroautobauer Tesla einen Teil seiner Bitcoin-Anlagen zu Geld gemacht. Zehn Prozent der Bitcoin-Bestände wurden verkauft, was dem Unternehmen 101 Millionen US-Dollar eingebracht hat und mit dazu beitrug, dass Tesla das siebte Quartal in Folge schwarze Zahlen schreiben konnte.

Die Kryptocommunity reagierte irritiert auf diese Nachricht und es hagelte Vorwürfe, Tesla habe mit Bitcoin nur die eigene Bilanz aufhübschen wollen und sei gar nicht wirklich bullish für BTC. Besonders der Blogger Dave Portnoy holte zum Angriff aus und twitterte: "Verstehe ich das also richtig? Elon Musk kauft Bitcoin. Dann pumpt er ihn. Er steigt. Dann dumpt er ihn und verdient ein Vermögen". Elon Musk sah sich zu einer Antwort gezwungen und nannte auf Twitter den Grund für die Aktion: Man habe demonstrieren wollen, wie liquide der Bitcoin tatsächlich sei, hiess es in einem Tweet des Tesla-Chefs.

Hellhörig wurden Kryptomarktteilnehmer aber aufgrund einer speziellen Formulierung von Musk: "Nein, ich habe keine von meinen Bitcoins verkauft", leitete er den Tesla-Bitcoin-Tweet ein und machte damit quasi öffentlich, dass nicht nur sein Unternehmen, sondern auch er selbst ebenfalls Bitcoin-Bestände hält.

