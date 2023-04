Strukturierte Krypto-Finanzprodukte: Partnerschaft zwischen Crypto Finance und Apex Group

• Ein Schritt bei der Institutionalisierung der digitalen Märkte• Plattform soll Sicherheit für institutionelle Anleger bieten• Schweizer Zweckgesellschaft für den Bau von Krypto-Anlageprodukten

Die Schweizer Deutsche Börse-Tochter Crypto Finance will künftig, gemeinsam mit der Apex-Gruppe, eine Plattform für Krypto-Finanzprodukte lancieren. "Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Crypto Finance, einem Teil der Gruppe Deutsche Börse, entschieden, da sie unser Verständnis von der Wichtigkeit der Schaffung eines robusten institutionellen Rahmens teilen, um die Bedürfnisse und regulatorischen Verpflichtungen institutioneller Anleger zu erfüllen", kommentierte Bruce Jackson, Chief of Digital Asset Funds and Business bei der Apex Group, die Partnerschaft in der Pressemitteilung. Es sei ein weiterer Schritt zur Institutionalisierung der digitalen Märkte. Institutionelle Anleger erhielten nun Zugang zu digitalisierten Vermögenswerten - und zwar innerhalb eines sicheren wie regulierten Rahmens, vergleichbar mit den traditionellen Finanzmärkten.

Partnerschaft: Schweizer Fintech und internationales Finanzinstitut

Der Gründer und CEO der Crypto Finance Group spricht in der Pressemitteilung von einer idealen Ergänzung beider Unternehmen beim Aufbau einer institutionellen Infrastruktur für die digitale Anlageklasse. Und weiter: "Die Partnerschaft mit der Apex Group kombiniert die Expertise in unseren jeweiligen Bereichen, um professionellen Anlegern vertrauenswürdige Partner zu bieten, die sie beim Aufbau ihrer kryptobezogenen Anlageprodukte unterstützen."

Das Zürcher Fintech bietet mit seiner Plattform dem Finanzinstitut die für den Kauf digitaler Vermögenswerte, deren Aufbewahrung und Handel notwendige Infrastruktur an. Die Apex Group will wiederum künftig diese, durch die FINMA regulierte Plattform der Crypto Finance nutzen, um für professionelle wie auch institutionelle Anleger ein Emissionsprogramm für strukturierte Produkte zu launchen. Das Unternehmen mit Sitz auf den Bermuda-Inseln wird als Treuhänder fungieren und alle administrativen Vorgänge sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs übernehmen.

Schweizer Zweckgesellschaft zur Konstruktion von Krypto-Anlageprodukten

Apex wird eine, rein auf die Konstruktion von Krypto-Anlageprodukten ausgerichtete Zweckgesellschaft (SVP) in der Schweiz betreiben, um börsengehandelte Indexprodukte, Strukturierte Produkte oder Zertifikate aus einer Hand zu vertreiben. Die Finanzprodukte richten sich an Finanzinstitute ebenso wie an unabhängige Vermögensverwalter oder andere professionelle Anleger. Wie finews.ch schreibt, könnte in einem zweiten Schritt die Crypto Finance-Mutter, die Deutsche Börse mit ins Boot geholt werden, um die neue Krypto-Infrastruktur auszubauen. Denn der Handelsplatz XETRA ist bereits eine der führenden ETP- und Derivate-Handelsplattformen in Europa.

