Neuer Ripple-Stablecoin: Globaler Durchbruch?

• Ripple launcht Stablecoin• Ripple-CEO rechnet mit stärkerer Akzeptanz• Ripple erfreut sich wohl wachsender Nachfrage

Ripple hat den Start seines neuen Stablecoins Ripple USD (RLUSD) bekannt gegeben, der seit dem 17. Dezember 2024 auf globalen Börsen verfügbar ist. CEO Brad Garlinghouse bezeichnete RLUSD im Rahmen einer offiziellen Mitteilung als einen "unternehmensgerechten Stablecoin für alle" und betonte in diesem Zusammenhang die sorgfältige Entwicklung und Regulierung des Produkts.

Strikte Regulierung als Basis für Vertrauen

RLUSD wurde unter der Aufsicht der New York State Department of Financial Services (NYDFS) entwickelt, einem der angesehensten regulatorischen Rahmenwerke weltweit. So erklärte Garlinghouse, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde, um Vertrauen bei Institutionen und Verbrauchern aufzubauen: "Ripple hat sich frühzeitig bewusst dafür entschieden, unseren Stablecoin unter der Charta der NYDFS Limited Purpose Trust Company einzuführen, die allgemein als weltweit führender Regulierungsstandard gilt. Da die USA auf klarere Regulierungen zusteuern, erwarten wir eine stärkere Akzeptanz von Stablecoins wie RLUSD, die einen echten Nutzen bieten und durch jahrelanges Vertrauen und Fachwissen in der Branche gestützt werden", wie ihn UToday in diesem Zusammenang zitiert.

Breite Einsatzmöglichkeiten und globale Partnerschaften

So ist der Stablecoin sowohl auf der XRP Ledger als auch der Ethereum-Blockchain verfügbar, um maximale Flexibilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Ripple hebe hervor, dass RLUSD für zahlreiche Anwendungsfälle in den Bereichen Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement und grenzüberschreitende Transaktionen geeignet ist, wie UToday berichtet. Zu den ersten Partnern zählen wohl führende Börsen wie Uphold, Bitso und CoinMENA. Weitere Plattformen wie Bitstamp und Mercado Bitcoin sollen in den kommenden Wochen folgen.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Stablecoins zunehmend gefragt sind. So prognostiziert Ripple, dass der Stablecoin-Markt bis 2028 auf 2 Billionen US-Dollar anwachsen könnte, so UToday. Ob dies als Indikator für eine tatsächlich steigende Nachfrage nach stabilen, fiat-gebundenen Token zu verstehen ist, gilt es wohl abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch