Milliardensumme in Stablecoins: Kryptobörse Binance erhält Mega-Investition aus Abu Dhabi

MGX wird Minderheitsaktionär bei Binance, nachdem die Investmentgruppe der Kryptobörse eine massive Finanzspritze verpasst hat. Für die Investition seien Stablecoins im Wert von zwei Milliarden US-Dollar verwendet worden, teilte Binance in einer Pressemitteilung mit. Es handle sich damit um die grösste Einzelinvestition in ein Kryptounternehmen und die grösste Investition, die jemals via Stablecoins abgewickelt wurde.

MGX wurde im März 2024 gegründet und hat laut "Reuters" den staatlichen, 330 Milliarden US-Dollar schweren Vermögensfonds Mubadala aus Abu Dhabi als Partner. Binance spricht deshalb hierbei von seiner ersten institutionellen Unterstützung.

Enge Beziehungen zu VAE

Mit diesem Geschäft vertieft die Kryptobörse zudem ihre ohnehin schon engen Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emirate und ihrer Hauptstadt Abu Dhabi noch weiter. So hat Binance eigenen Angaben zufolge bereits eine "beträchtliche Präsenz" in den VAE und beschäftigt dort etwa 1'000 seiner insgesamt 5'000 Mitarbeiter.

Dies geht insbesondere auf Richard Teng zurück, der im November 2023 Changpeng Zhao an der Binance-Spitze ablöste, nachdem "CZ" wegen Verstössen gegen US-Geldwäscheregeln ins Gefängnis musste. Unter der Führung von Teng, der früher Leiter der Financial Services Authority in Abu Dhabi war, hat Binance die Verbindungen zu den VAE kräftig ausgebaut. Zuvor hatte Teng in seiner Position als Behördenleiter eine Schlüsselrolle bei der Einführung eines der weltweit ersten regulatorischen Rahmenwerke für Kryptowährungen in den VAE gespielt.

VAE drängen in den Kryptosektor

Die VAE wollen ihre Wirtschaft diversifizieren und haben es sich in diesem Zusammenhang zum Ziel gesetzt, ein globales Zentrum für digitale Vermögenswerte zu werden. Deshalb bemühen sie sich, grosse Krypto-Unternehmen wie Binance anzuziehen.

"Die Investition von MGX in Binance spiegelt unser Engagement wider, das transformative Potenzial von Blockchain für das digitale Finanzwesen voranzutreiben. Da die institutionelle Akzeptanz zunimmt, war der Bedarf an sicherer, konformer und skalierbarer Blockchain-Infrastruktur und -Lösungen noch nie so gross wie heute. Binance ist seit langem eine treibende Kraft für Innovationen im Kryptowährungsbereich, von der Börsentechnologie und Tokenisierung bis hin zu Staking und Zahlungen. Gemeinsam setzen wir uns für den Aufbau eines inklusiveren und robusteren digitalen Finanzökosystems ein", kommentierte Ahmed Yahia, Geschäftsführer und CEO von MGX, die Investition in Binance.

