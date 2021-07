Kursverluste bei DOGE: Bekannter Dogecoin-Investor wendet sich neuer Kryptowährung zu

• Dogecoin verliert stark an Wert• Dogecoin-Investor Matt Wallace kauft TKING• Wallace unterstützt Dogecoin dennoch weiterhin

Der Dogecoin musste kürzlich kräftig an Wert einbüssen - vergangene Woche fiel er innerhalb von nur 24 Stunden gar um rund 10 Prozent. Aktuell ist ein Coin bei CoinMarketCap wieder etwa 0,2158 US-Dollar wert (Stand: 12. Juli). Ein Grund für den jüngsten Ausverkauf dürfte eine Ankündigung des YouTubers und Dogecoin-Investors Matt Wallace gewesen sein. Dieser hatte erklärt, die neue Kryptowährung des Tiger Kings kaufen zu wollen, wie Forbes berichtet.

Der TKING soll von Joe Exotic, auch bekannt als Tiger King, höchstpersönlich eingeführt worden sein. Exotic, der den bürgerlichen Namen Joseph Allen Maldonado-Passage trägt, sitzt derzeit eine 22 Jahre lange Haftstrafe wegen Tiermissbrauch, Auftrag zum Mord und weiteren Vergehen ab. Die Geschichte rund um den Tiger King sowie dessen privaten Raubkatzenzoo wurde von Netflix in der Dokuserie "Grosskatzen und ihre Raubtiere" verfilmt.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

"Ich habe das Gefühl, dass $tking (Tiger King-Münze) verrückt werden wird, wenn die zweite Staffel von Tiger King kommt", twitterte Wallace am Wochenende des 4. Juli. Er wolle die noch recht junge Cyberdevise daher "schnell aufkaufen", ergänzte er.

I feel like $Tking (Tiger King Coin) is going to go crazy when season 2 of Tiger King comes. I am buying it up fast.

Dabei sollte jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass Netflix bislang nicht einmal eine zweite Staffel angekündigt hat. Dennoch konnte der TKING mittlerweile schon um mehr als 1'000 Prozent an Wert gewinnen.

Trotz allem bekräftigte Wallace zuletzt seine andauernde Unterstützung am Dogecoin: "Ich halte noch immer meine Dogecoins und Bitcoins trotz der jüngsten Rückgänge. Nicht das erste Mal, dass dies geschehen ist. Wird auch nicht das letzte Mal sein. Wir alle wissen, was oft als nächstes kommt", twitterte Wallace.

I am still holding my #Dogecoin and #Bitcoin despite the recent drops. Not the first time this has happened. Won’t be the last. We all know what often comes next 🚀