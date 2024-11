Kryptowährungen-Umfrage: Händler-Akzeptanz gegenüber Bitcoin wird bis 2025 massiv zulegen

• Wachsendes Interesse an Bitcoin-Zahlungen• Naher Osten mit höchster Akzeptanz• Bedürfnis nach breiteren Finanzdienstleistungen

Aus einem aktuellen Bericht von Ripple und dem US Faster Payments Council geht hervor, dass die Bitcoin-Akzeptanz bei Händlern in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um 50 Prozent steigen wird. An der Umfrage nahmen 300 führende Unternehmen des Zahlungsverkehrs aus 45 Ländern teil.

Steigendes Interesse an Zahlungen mit Bitcoin

Digitale Währungen sind nicht neu. Die Blockchain-Technologie hat sich dem Bericht zufolge zu einer annehmbaren Alternative entwickelt. Das Volumen der Transaktionen im Krypto-Bereich ist deutlich gestiegen. Auch PayPal und Stripe haben durch die Einführung von Bitcoin-Zahlungen die Akzeptanz deutlich erhöht. So sind 97 Prozent der Befragten der Meinung, dass Kryptozahlungen eine wichtige Rolle im Zahlungsverkehr einnehmen werden.

Kostenreduzierung

Laut der Studie ist das Attraktivste an Kryptozahlungen die Reduzierung der Kosten. Die Corona-Pandemie hat der Umstellung auf digitale Zahlungen eine neue Dringlichkeit verliehen. Physische Einschränkungen und finanzielle Unsicherheiten beschleunigten das Interesse an kostengünstigeren Zahlungsangeboten.

Fast 90 Prozent der befragten Führungskräfte bestätigen Kostenverbesserungen im Zusammenhang mit internationalen Zahlungen. 75 Prozent erwarten inländische Kostenvorteile. Insbesondere inländische Zahlungsanbieter sehen Kryptowährungen als Antwort auf Transaktionen mit Bearbeitungsgebühren. Laut der US-Handelskammer betragen diese oftmals bis zu 4 Prozent.

Naher Osten an der Spitze

Dem Bericht zufolge hat der Nahe Osten die höchste Akzeptanz. 64 Prozent der Befragten im Nahen Osten glauben, dass mehr als 50 Prozent der Händler in den nächsten drei Jahren Zahlungen mit Kryptowährungen zulassen werden - dicht gefolgt von Europa mit 58 Prozent. In Lateinamerika sind lediglich 17 Prozent der Meinung, dass es in nächster Zeit eine Einführung geben wird.

Auf das Thema Regulierung wurde in der Umfrage auch eingegangen. Die mangelnde regulatorische Klarheit im Krypto-Sektor ist für die Mehrheit der befragten Unternehmer ein Hindernis für die Nutzung der Blockchain-Technologie.

Der Optimismus der Unternehmen für diesen Markt könnte laut der Studie auf ein steigendes Bedürfnis nach Zugang und Einbeziehung in breitere Finanzdienstleistungen zurückzuführen sein.

Redaktion finanzen.ch