Krypto-Winter als Chance für Blockchain-Unternehmensberatung: Moelis Investment Bank gründet Blockchain-Gruppe

• Krypto-Winter als Chance für Blockchain-Unternehmensberatung• Transaktionsvolumen in der Krypto-Branche wird immens steigen• Die erfahrenen Banker setzen auf Investitionen im Bärenmarkt

In einem Interview gegenüber Bloomberg betonte John Momtazee, Mitgründer der Investmentbank Moelis & Company und zukünftiger CEO der Global Blockchain Group, er halte den Zeitpunkt für richtig, in den Krypto-Sektor zu investieren. Jede bahnbrechende Technologie unterliege schliesslich Schwankungen, und er schätze die Herausforderung.

Der aktuelle Bärenmarkt sei der perfekte Zeitpunkt, um mit der Unternehmensberatung zu beginnen. Die Krypto-Branche wachse enorm, ungeachtet dessen, dass noch nicht viele grosse Transaktionen getätigt wurden, so Momtazee. Er zog dabei einen Vergleich zu der Phase nach dem Dot.com-Crash, als die Transaktionsvolumina deutlich kleiner waren als zuvor.

Web3 als bahnbrechende Technologie

Wie Reuters berichtet, haben Risikokapitalgeber in diesem Jahr bereits 17,5 Milliarden US-Dollar in Blockchain-Unternehmen investiert. Damit könnte der Rekordwert aus dem Jahr 2021 mit Investitionen von 26,9 Milliarden US-Dollar im aktuellen Jahr noch deutlich übertroffen werden. Der aktuelle Bärenmarkt verunsichere Investoren nicht mehr, die Investitionsvolumina spiegelten vielmehr ein wachsendes Vertrauen in Bitcoin, Ethereum & Co. wider, so die Meinung der zitierten Experten.

Die Blockchain-Technologie sei bereit, die Geschäftswelt zu revolutionieren, wie es in den 90er-Jahren durch das Internet geschehen war. Moelis biete bereits Beratungsleistungen in etablierten wie aufstrebenden Branchen an und könne mit Infrastruktur, Beratungskompetenzen und Kundenbeziehungen die Blockchain-Welt bereichern, ist in der Pressemitteilung der Bank zu lesen.

"Die Präsenz von Moelis als führender Berater in diesem Bereich ist eine wichtige Entwicklung für das langfristige Wachstum der Blockchain-Technologie", wird Lou Kerner, der künftige Senior Advisor der Global Blockchain Group, in der Pressemitteilung zitiert. Kerner ist Gründer des CryptoOracle Collective, einer Web3-Beratungsfirma, und Partner bei Blockchain Coinvestors, einem führenden Risikokapitalgeber für Blockchain- und Krypto-Unternehmen, und bringt somit grosse Erfahrung im Bereich der Dezentralen Finanzen (DeFi) mit.

Die Blockchain-Technologie löse zahlreiche Probleme, befand der ehemalige UBS-Banker John Momtazee im Interview mit Bloomberg, bevor er hinzufügte: "Wir befinden uns im Anfangsstadium dieser Revolution".

Die langfristige Prognose sei trotz der aktuellen Volatilität gut und damit würde auch der Bedarf an strategischer Beratung steigen. In den Bereichen Wachstumsfinanzierung und Haftungsmanagement sei ebenfalls Expertise gefragt, die die Web3- Beratung der Global Blockchain Group bieten könne.

