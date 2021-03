Krypto-Firma Argo Blockchain bezahlt CEO mit Bitcoin

• Argo Blockchain-CEO fortan in BTC bezahlt• Bitcoin-Schürfungsrate gesteigert• Rechenleistung durch Maschinen-Leasing erhöht

Die an der Londoner Börse gehandelte Blockchain-Firma Argo Blockchain hob ihr Vertrauen und ihren Einsatz für Kryptowährungen jüngst auf ein ganz neues Level. So gab Argo bekannt, dass CEO Peter Wall seit dem 1. März 2021 sein Gehalt in Bitcoin ausgezahlt bekommt. Dabei würde die Fiatwährung am Zahltag direkt zum aktuellen BTC-Kurs, wie er bei der Satstreet Exchange in Toronto täglich bestimmt wird, automatisch umgewandelt. Auch andere Mitarbeiter des Blockchain-Unternehmens hätten fortan die Möglichkeit diese Gehaltsoption zu nutzen.

In der Mitteilung zeigte sich Argo-Chef Wall über die Neuerung seines Unternehmens sehr angetan: "Ich bin erfreut, das erste uns bekannte öffentlich gehandelte Unternehmen zu sein, das den eigenen CEO in Bitcoin bezahlt." Die Entscheidung zu dem ungewöhnlichen Schritt sei zu einem Zeitpunkt getroffen worden, zu dem Bitcoin & Co. immer mehr institutionelles Interesse zuteil werde.

Mehr und mehr Unternehmen an Bitcoin interessiert

So entscheiden sich mehr und mehr Unternehmen dafür, die Ur-Cyberdevise mit in ihre Bilanz aufzunehmen. Das bekannteste Beispiel dürfte hierbei der US-Autobauer Tesla sein, der jüngst ein BTC-Investment in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar offenbarte und damit der Kryptowährung ordentlichen Auftrieb gab. Tesla hat sich im Übrigen seit der damaligen Ankündigung entschieden, auch den Kauf eines Teslas mittels Bitcoin zu ermöglichen.

Argo Blockchain steigert BTC-Schürfungsrate

Doch das waren nicht alle Neuigkeiten, die Argo Blockchain in der Veröffentlichung zu vermelden hatte. Neben der neuen CEO-Gehaltsoption informierte das Unternehmen zudem darüber, auch seine Schürfungsrate von BTC gesteigert zu haben. So habe Argo nach 93 geminten Münzen im Januar 2021, im Februar ein Pensum von 129 Coins erreicht und damit einen neuen Rekord in puncto Umsatzwachstum aufgestellt. Denn aufgrund des hohen Bitcoin-Preisniveaus seien die Einnahmen aus dem Schürfen im Februar auf nunmehr 6,04 Millionen US-Dollar angewachsen. Zum Vergleich: Im Vormonat waren es noch 3,46 Millionen US-Dollar. Die Schürfungsrate im Februar hätte sich zudem auf 81 Prozent belaufen, "was einem neuen Meilenstein für Argo" entspreche, wie Peter Wall in der Pressemitteilung zitiert wird. Insgesamt verfügt Argon nun über 599 Digitale Münzen.

Rechenleistung zusätzlich verstärkt

Möglich wurde die gesteigerte Schürfrate durch 4'500 neu installierte Mining-Maschinen, die von Celsius Network geleast würden. Bei den Maschinen handelt es sich um die Modelle Bitmain Antminer S19 und S19 pro, die mittlerweile voll betriebsfertig seien. Durch ihre Installation sei die Rechenleistung des Unternehmens um 430 Petahash angestiegen. Wall ist dementsprechend zuversichtlich, dass die zusätzlichen Maschinen "Argo dabei helfen werden, seine Position an der Spitze der Schürfeffizienz zu verteidigen".

Redaktion finanzen.ch