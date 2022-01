Jeremy Siegel: "Digitale Münzen sind das neue Gold der Millennials"

• Wharton-Professor Siegel von der Goldpreisentwicklung enttäuscht• Bitcoin von Millennials als Inflationsschutz präferiert• Experten uneins

Siegel ist als Finanzprofessor an der Wharton School der University of Pennsylvania tätig und gilt als Finanzexperte. Als solcher nahm er kürzlich Bezug auf aktuelle inflationäre Entwicklungen und mögliche Absicherungsmechanismen für Anleger.

Im Interview mit CNBCs "Squawk Box" zeigte er sich überzeugt, dass insbesondere die jüngere Anlegergeneration die Kryptowährung Bitcoin dem Edelmetall Gold in Sachen Inflationsschutz vorziehe.

"Bitcoin as an #inflation hedge in the minds of many of the younger investors has replaced #gold," says Wharton's Jeremy Siegel. "Digital coins are the new gold for the millennials." #btc #bitcoin pic.twitter.com/mxnSfpIhKa