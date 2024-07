Interview mit Gregory Mall über den neuen AMINA CoinDesk BTC Momentum Index

Guten Tag, Herr Mall. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über den neuen AMINA CoinDesk BTC Momentum Index zu sprechen, den die AMINA Bank und Coindesk gemeinsam entwickelt haben. Können Sie uns zunächst erklären, was genau dieser Index ist und welche Ziele damit verfolgt werden?

Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Der AMINA CoinDesk BTC Momentum Index ist ein innovativer Ansatz, um professionellen Investoren eine Möglichkeit zu bieten, in Bitcoin zu investieren, währenddem sie gleichzeitig die Volatilität verringern können. Dieser Index nutzt fortschrittliche Algorithmen und historische Daten, um Markttendenzen zu identifizieren und so die Investitionsentscheidungen zu optimieren. Das zugrunde liegende Prinzip basiert auf dem CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Index (BTI).

Das klingt interessant. Wie genau funktioniert dieser Algorithmus, und welche Daten werden dabei berücksichtigt?

Der Algorithmus analysiert verschiedene technische Indikatoren, um Trends zu erkennen und darauf basierend Investitionssignale zu generieren. Ziel ist es, die Performance zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, indem er zum Beispiel bei Abwärtstrends die Allokation zugunsten von Cash umschichtet. Detaillierte Informationen zu unserer Methodik finden Sie im AMINA Factsheet auf unserer Website.

Das Thema Volatilität ist für viele Investoren von grosser Bedeutung, insbesondere im Bereich Kryptowährungen. Wie hilft der AMINA CoinDesk BTC Momentum Index dabei, die Volatilität zu verringern?

Genau, die hohe Volatilität ist einer der Hauptgründe, warum viele Investoren zögern, in Bitcoin zu investieren. Unser Index verfolgt einen systematischen Ansatz, der darauf abzielt, in Zeiten hoher Unsicherheit die Investitionsquote zu reduzieren und in stabileren Phasen stärker zu investieren. Dadurch wird das Risiko in Form von Volatilität und Drawdowns abgemildert. Dies ist insbesondere für institutionelle Investoren attraktiv, da diese in der Regel eine stabilere Renditen anstreben.

Welche Vorteile sehen Sie für professionelle Investoren, die sich für den AMINA CoinDesk BTC Momentum Index entscheiden?

Der grösste Vorteil liegt in der Kombination von fortschrittlicher Technologie und fundierten Marktdaten, die es Investoren ermöglichen, fundiertere Investmententscheidungen zu treffen. Der Index nimmt subjektive, psychologische Muster aus dem Investmentprozess heraus. Zudem bietet der Index eine Art Risikomanagement-Mechanismus, der dazu beitragen kann, die Auswirkungen extremer Marktbewegungen zu reduzieren. Für professionelle Investoren, die nach einer Möglichkeit suchen, in Bitcoin zu investieren, ohne den vollen Schwankungen des Marktes ausgesetzt zu sein, stellt dies eine sehr attraktive Lösung dar. Der Index nutzt dabei eine Momentum-Strategie, die sich als besonders effektiv erwiesen hat.

Gerade regulierte und eher konservative Investoren sind oft skeptisch gegenüber Kryptowährungen. Wie adressiert der AMINA CoinDesk BTC Momentum Index deren Bedürfnisse?

Was wir beobachten, ist, dass Investoren meistens nicht per se Kryptowährungen skeptisch gegenüber eingestellt sind, sondern sich primär vor der erhöhten Volatilität fürchten. Für konservativere Investoren ist das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Der AMINA CoinDesk BTC Momentum Index bietet durch seine regelbasierten Mechanismen und die Nutzung von historischen Daten eine systematische und transparente Investitionsstrategie. Dies schafft Vertrauen und bietet eine kontrollierte Umgebung, die den Anforderungen dieser Investoren entspricht. Durch die gezielte Risikominimierung und die Reduktion der Volatilität können diese Investoren von den Vorteilen der Bitcoin-Investitionen profitieren, ohne den extremen Schwankungen ausgesetzt zu sein.

Wie hat sich die Nachfrage nach Bitcoin in letzter Zeit verändert, und warum sind ETF/ETPs keine Alternative für viele Investoren?

Gregory Mall: Die Nachfrage nach Bitcoin hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, insbesondere da immer mehr institutionelle Investoren die Kryptowährung als eine legitime Anlageklasse anerkennen. Dennoch bleibt die Volatilität eine grosse Herausforderung. ETF/ETPs bieten zwar eine gewisse Regulierung und Zugänglichkeit, sie sind jedoch oft nicht flexibel genug, um die spezifischen Bedürfnisse von Investoren zu adressieren, die sowohl Stabilität als auch hohe Renditen anstreben. Unser Index bietet eine massgeschneiderte Lösung, die sowohl auf die Volatilitätskontrolle als auch auf die Optimierung der Performance abzielt, was ihn zu einer attraktiveren Option für viele professionelle Investoren macht.

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung des AMINA CoinDesk BTC Momentum Index und die Rolle der AMINA Bank und Coindesk in der Krypto-Investmentlandschaft?

Wir sind sehr optimistisch, was die Zukunft des AMINA CoinDesk BTC Momentum Index betrifft. Wir glauben, dass dieser Index eine wichtige Rolle dabei spielen wird, mehr institutionelle Investoren in den Kryptomarkt zu bringen. Die Zusammenarbeit zwischen der AMINA Bank und CoinDesk kombiniert Finanzexpertise mit tiefgreifendem Krypto-Know-how, was uns in eine starke Position bringt, um innovative Lösungen für den Markt zu entwickeln.

Vielen Dank, Herr Mall, für Ihre Zeit und die wertvollen Informationen.

Gregory Mall

Gregory Mall ist Head of Investment Solutions bei der AMINA Bank (ehemals SEBA Bank). Zu Gregs Hauptaufgaben gehört die Produktstrukturierung für Exchange-Traded Products (ETPs), Actively Managed Certificates (AMCs) und strukturierte Produkte im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Er überwacht auch die Verwaltung diskretionärer Mandate sowohl für traditionelle als auch für digitale Vermögenswerte. Bevor er zur AMINA Bank kam, arbeitete Greg als Multi-Asset-Fondsmanager bei Credit Suisse. Er verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen (HSG) und ist CFA- und FRM-Charterholder.