Flockerz knackt im PreSale die 1,2 Millionen Dollar Marke – darum investieren Anleger gerade in diesen Coin

Flockerz hat im laufenden PreSale bereits die 1,2-Millionen-Dollar-Marke überschritten und sorgt damit für grosses Interesse in der Kryptoszene. Anleger sind besonders angetan von der spannenden Ausrichtung des Projekts, das auf Community-Mitbestimmung setzt und einen Vote-to-Earn-Mechanismus integriert. Warum sich viele jetzt für den Kauf von FLOCK entscheiden und welche Chancen der Coin bietet, erfahren Sie hier.

PreSale des neuen Memecoins nimmt weiter an Fahrt auf

Der Krypto-Markt war in den letzten Wochen von einem starken Aufschwung geprägt, der Bitcoin bereits fast auf ein neues Allzeithoch katapultiert hatte. Während die Augen vieler Investoren also nun direkt auf BTC oder andere Top-Altcoins wie ETH oder SOL gerichtet sind, gibt es auch junge Krypto-Projekte, die den aktuellen Aufschwung nutzen, um einen möglichst guten Start hinzulegen. Ein gutes Beispiel für solch ein brandneues Krypto-Projekt mit viel Aufwärtspotenzial ist derzeit Flockerz.

Das Projekt ist noch so neu, dass es sich vor seinem ersten offiziellen Börsen-Launch in der sogenannten Pre-Sale-Phase befindet. Ein Pre-Sale bietet Anlegern die Möglichkeit, die Kryptowährung des Projektes, in diesem Fall FLOCK, zu einem stark vergünstigten Kurs noch vor der breiten Masse zu erwerben. Dadurch können sich Anleger einen günstigen und frühen Einstieg zu einem Festpreis sichern, und das Projekt kann auf der anderen Seite Kapital sammeln, um sein Vorhaben Realität werden zu lassen.

Quelle: Flockerz.com

Im Falle von FLOCK läuft dessen Pre-Sale erst wenige Wochen, doch in diesem kurzen Zeitraum kam bereits über 1,246 Millionen $ an initialem Funding für den Coin zusammen. Er kann derzeit über die offizielle Website und das dort befindliche Pre-Sale-Widget sowohl mit ETH, BNB, USDT als auch mit Bankkarte erworben werden. Dabei hat der Coin derzeit einen Preis von 0,0059334 $.

Wichtig für Investoren zu wissen ist, dass es sich hierbei um einen gründlich auditierten Coin beziehungsweise eine auditierte Plattform handelt, die Audits sowohl von Coinsult als auch von SolidProof durchlaufen hat, bei denen jeweils keine Sicherheitsmängel festgestellt werden konnten. Zudem ist interessant zu wissen, dass die Coins direkt nach dem Kauf im Pre-Sale in den Staking-Vertrag von FLOCK eingezahlt werden können, wodurch sich aktuell noch eine jährliche Staking-Rendite von über 1300 % verdienen lässt. Insgesamt sind 20 % des gesamten Supplies von FLOCK für den Pre-Sale reserviert, und Anleger können sich hier also bereits im Vorhinein ein Fünftel aller Coins sichern.

Vote-to-Earn-System und eigenes DAO machen FLOCK zu wahrem Community-Memecoin

Der Umstand, dass bereits vor dem ersten offiziellen Börsen-Launch so viel Interesse auf Flockerz und seinen Coin FLOCK gelenkt wird, liegt am spannenden Konzept des Projektes. Bei Flockerz soll es sich nämlich um ein neues Memecoin-Projekt handeln, das die Macht wieder zurück in die Hände der Community legt. Viele der im Jahr 2024 bisher erfolgreich gewordenen Memecoins sind schliesslich eher zentralisiert organisiert, und Anleger haben nicht viel mehr Möglichkeiten, als in die entsprechenden Memecoins zu investieren und zu hoffen, dass ihr Wert steigt. Dabei wird ihnen meistens kein Mitbestimmungsrecht über die Projektentwicklung gegeben, obwohl sie ja massgeblich für den Erfolg des Memecoins verantwortlich sind.

Das hat Flockerz erkannt und es sich daher zur Aufgabe gemacht, hier einen „The People’s Memecoin“ zu entwickeln. Daher hat man einen sogenannten Vote-to-Earn-Mechanismus entwickelt. Der knüpft an bereits bekannte Konzepte wie Play-to-Earn an, nur dass man hier eben nicht für das Spielen finanziell entlohnt wird, sondern dafür, dass man sich im Projekt einbringt und an wichtigen Entscheidungen teilnimmt. So sollen FLOCK-Anleger über alle wichtigen Projektentscheidungen mitbestimmen können und für jeden Vote, den sie abgeben, sollen sie mit FLOCK-Coins entlohnt werden.

Hierfür hat das Projekt auch eine sogenannte DAO eingerichtet, um die Governance des Projektes gut verwalten zu können. Die trägt den Namen Flocktopia und soll die Community von Flockerz, die von den Entwicklern als „The Flock“ bezeichnet wird, ermächtigen, den Weg von Flockerz mitzubestimmen und zu entscheiden, wie es mit dem Projekt in Zukunft weitergeht. Das könnte auch anderen Memecoins ein Vorbild sein, da es hier ja um Krypto-Projekte geht, die eigentlich keinen intrinsischen Mehrwert bieten und in den meisten Fällen auch keine Use Cases wie andere Kryptowährungen wie beispielsweise ETH haben.

Daher wäre es, da sie nur durch den Hype angetrieben werden, ohnehin fair, wenn die Community auch darüber mitbestimmen könnte, wie es für den Memecoin weitergeht, sobald sie investiert haben. Das alles könnte in den kommenden Wochen und Monaten noch für weiteres Interesse an dem neuen Memecoin-Projekt sorgen. FLOCK könnte das nach seinem ersten offiziellen Börsen-Launch einiges an Wachstum bescheren, wenn noch mehr Meme-Investoren darauf aufmerksam werden, dass ihnen hier ein gewisses Mitbestimmungsrecht eingeräumt wird.

