Elon Musk erwägt Kryptozahlungen auf Twitter - Kurssprung bei Dogecoin

• Zahlungsverkehr soll Twitter Milliarden bringen• Gerüchteküche brodelt und schickt Dogecoin in die Höhe• Twitter-Umbau hat Schattenseiten

Die Einrichtung umfangreicher Möglichkeiten zur Zahlungsabwicklung sei ein Schritt auf dem Weg zum Ausbau von Twitter zu der von Musk des Öfteren so betitelten "Alles-App", berichtet die Financial Times. Eine solche App solle künftig nicht nur Chatfunktionen, sondern auch kommerzielle Dienste und Bezahloptionen umfassen. Auch Transaktionen zwischen Nutzern könnten neben Shopping-Funktionen ermöglicht werden.

