El Salvadors grosse Bitcoin-Wette: Bitcoin-Staatsanleihen sollen 2024 kommen - Was das für den Anleihenmarkt bedeuten könnte

• El Salvador will schon seit 2021 Bitcoin-Staatsanleihen launchen - nun ist es wohl so weit• Anleihe soll Anlegern attraktive Rendite bieten• Einnahmen sollen dem Ausbau der salvadorianischen Krypto-Miningindustrie zugute kommen

Schon seit November 2021 arbeitet El Salvador an dem Plan, Staatsanleihen auszugeben, die auf die Ur-Kryptowährung Bitcoin referenzieren. Eigentlich wollte der ehemalige salvadorianische Finanzminister Alejandro Zelaya die Bitcoin-Staatsanleihen schon im März 2022 launchen. Doch dazu kam es nicht, nicht zuletzt deshalb, weil die Krypto-Euphorie im Frühjahr 2022 schlagartig abnahm und die Branche in den letzten Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen sorgte. Parallel zum Krypto-Comebackrückt die Bitcoin-Staatsanleihe jedoch wieder vor auf der salvadorianischen Agenda und wird nun offenbar Realität.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

So vergab die Digital-Asset-Kommission in El Salvador die behördliche Genehmigung, dass 2024 die weltweit ersten Bitcoin-Staatsanleihen unter dem Namen "Volcano Bonds" ausgegeben werden sollen - dies verkündete zumindest das National Bitcoin Office (ONBTC) via X (ehemals Twitter). Über Bitfinex Securities, die regulierte Wertpapier-Abteilung der in El Salvador offiziell genehmigten Krypto-Börse Bitfinex, sollen die Anleihen käuflich erworben werden können.

"Die Vulkan-Anleihe hat soeben die behördliche Genehmigung von der Kommission für digitale Vermögenswerte (CNAD) erhalten", schreibt das ONBTC von El Salvador auf X und zeigt sich in seinem Post optimistisch, dass die Anleihe noch im ersten Quartal des kommenden Jahres ausgegeben werden wird. Zudem deuten verschiedene Posts des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele, der als Bitcoin-Fan gilt und für die Bitcoin-Einführung als Zahlungsmittel primär verantwortlich zeichnete, über die Volcano Bonds in eine ähnliche Richtung.

??BREAKING NEWS??



The Volcano Bond has just received regulatory approval from the Digital Assets Commission (CNAD).



We anticipate the bond will be issued during the first quarter of 2024.



This is just the beginning for new capital markets on #Bitcoin in El Salvador.



????????