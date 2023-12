Krypto-Portfolio von El Salvador unter der Lupe: "Bitcoin-Revolution" erfolgreich?

• Nayib Bukele bleibt ausgesprochener Krypto-Bulle• El Salvadors Präsident veröffentlicht Performance der Bitcoin-Investments• Forderung nach Entschuldigung seiner Kritiker

Es war ein Novum in der Geschichte des Bitcoins, als der mittelamerikanische Staat El Salvador im September 2021 beschloss, die Ur-Kryptowährung zum offiziellen Zahlungsmittel im Land zu machen. Dies war nur der erste Schritt des krypto-affinen Landespräsidenten Nayik Bukele, der in den Folgejahren nicht nur immer wieder Bitcoins aus der Staatskasse bezahlte, sondern auch eine umfangreiche Kryptostrategie für sein Land verfolgte. In seiner Vision solle El Salvador zum El Dorado für Kryptoenthusiasten werden. Bukele verkündete den Bau einer Bitcoin-Stadt, die Auslandsinvestoren anziehen, die Wirtschaft des Landes stützen und Arbeitsplätze schaffen sollte.

Doch die Pläne des Staatspräsidenten wurden von vielen Seiten stark kritisiert. Denn selbst die eigene Bevölkerung unterstützte die Vision von Bukele kaum, nachdem sie ihren Startbonus für die Nutzung der landeseigenen Kyptowallet "Chivo" abgegriffen hatten, stellten viele Einwohner des Landes die Nutzung ein. Die Hoffnung, dass die Verwendung digitaler Zahlungsmittel im Land durch Chivo Fahrt aufnehmen würde, erfüllte sich nicht.

Kräftig Gegenwind für Bukele kam aber vom Kryptomarkt selbst: Der Kryptowinter, der auch die älteste Kryptowährung Bitcoin fernab ihrer Allzeithochs getrieben hat, brachte wirtschaftliche Schwierigkeiten für El Salvador mit sich: Die Kreditwürdigkeit litt, Kredite im Land wurden teurer.

Doch glaubt man Nayik Bukele, sind die düsteren Zeiten für sein Land vorbei. Auf X gab der Politiker unlängst ein Update über den Stand der Kryptoinvestments des Landes.

