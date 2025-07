Dollar deutlich höher zu Franken und Euro - Was den Markt bewegt

Mit 0,7982 nähert sich der Dollar langsam wieder der Marke von 0,80 Fr. an. Auch der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1719 gehandelt, nach 1,1737 am späten Nachmittag.

Das Euro/Franken-Paar steht kaum verändert bei 0,9354 Franken.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Im Fokus steht der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen Ländern. Der US-Präsident hat am Dienstagabend verlauten lassen, dass die Frist für die Einführung höherer Zölle auf den 1. August verschoben wird.

Davor kündete er Zölle in der Höhe von 25 Prozent für die Länder Japan und Südkorea an und warnte die beiden Länder gleichzeitig, ihrerseits Gegenmassnahmen zu ergreifen. In der Folge kündigte er für weitere Länder Zölle zwischen 25 und 40 Prozent an, konkret für Malaysia, Laos, Myanmar, Südafrika und Kasachstan.

Zürich (awp)