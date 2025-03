Diese Kryptowährungen besitzt Binance-Gründer Changpeng Zhao - Aufregung unter Bitcoin-Fans

• Zhaos Krypto-Portfolio: Fokus auf nur eine Kryptowährung• Kritische Reaktionen aus der Bitcoin-Community• Zhaos Einfluss auf den Krypto-Markt weiterhin stark

Changpeng Zhao, der ehemalige CEO der weltgrössten Krypto-Börse Binance, hat Ende Februar 2025 überraschend sein persönliches Krypto-Portfolio offengelegt. Diese seltene Transparenz sorgt für Diskussionen in der Krypto-Community. Besonders Bitcoin-Anhänger reagieren empört - denn Zhao, von Krypto-Fans auch "CZ" genannt, setzt nahezu ausschliesslich auf eine einzige Kryptowährung.

Krypto-Portfolio: Zhaos unerschütterliche Loyalität

Nach Zhaos eigenen Angaben auf Binance Square, bestehen erstaunliche 98,6 Prozent seines Krypto-Vermögens aus Binance Coin (BNB), dem nativen Token von Binance. Diese hohe Konzentration zeigt seine unerschütterliche Loyalität gegenüber dem von ihm gegründeten Unternehmen. Der restliche Anteil seines Portfolios ist verschwindend gering: 1,3 Prozent seiner Bestände entfallen auf Bitcoin. Die restlichen 0,1 Prozent verteilen sich auf andere Kryptowährungen, deren genaue Identität Zhao nicht preisgab.

Wie viel ist Zhaos Portfolio wert?

Obwohl Zhao das prozentuale Verhältnis seiner Krypto-Bestände teilte, machte er keine Angaben zu deren tatsächlichem Fiat-Wert. Somit bleibt unklar, wie viel sein Portfolio in US-Dollar oder anderen Währungen wert ist. Zudem wurde die Aufschlüsselung seiner Bestände nicht durch eine unabhängige dritte Partei überprüft, sodass ihre Authentizität nicht verifiziert werden kann.

Unverständnis seitens der Bitcoin-Community

Dass Zhao nur einen minimalen Anteil seines Vermögens in Bitcoin hält, stösst bei vielen Bitcoinern auf Unverständnis. Bitcoin gilt in der Krypto-Welt als digitales Gold und wird von zahlreichen Investoren als sicherste Anlage betrachtet. Zhaos fast ausschliessliche Konzentration auf Binance Coin wird daher kritisch gesehen, da sie eine extreme Abhängigkeit von einem einzigen Token bedeutet.

Memecoin-Hype: Zhaos Einfluss auf den Krypto-Markt

Zhao bewies Anfang Februar erneut seinen Einfluss auf den Kryptomarkt. Durch einen harmlosen X-Beitrag über seinen Hund Broccoli löste er eine Memecoin-Welle aus. Innerhalb kurzer Zeit wurde ein entsprechender Token gelauncht, dessen Handelsvolumen in die Dutzende Millionen US-Dollar stieg. "Ein Sniper machte 27,8 Millionen, indem er den nach dem Hund von CZ benannten Memecoin (Broccoli) snipte", berichtete das Krypto-Analyseunternehmen Lookonchain in einem X-Post.

Changpeng Zhaos Portfolio gibt interessante Einblicke in die Investmentstrategie eines der bekanntesten Krypto-Unternehmer der Welt. Seine nahezu ausschliessliche Fokussierung auf BNB zeigt sein langfristiges Vertrauen in Binance. Gleichzeitig bleibt sein geringer Bitcoin-Anteil ein kontroverses Thema in der Krypto-Szene. Unabhängig davon ist Zhaos Einfluss auf den Markt zurzeit stark - sei es durch seine Investments oder durch zufällige Memecoin-Hypes.

