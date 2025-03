Krypto-Offensive: BlackRock bringt Bitcoin-ETP in Europa an den Start

• BlackRock bringt neues Bitcoin-Anlageinstrument an den Start• Fokus auf Schweiz• Krypto-Expansion vorantreiben

Neues iShares Bitcoin-ETP mit Schweizer Wurzeln

Der weltweit grösste Vermögensverwalter BlackRock erweitert sein Angebot um ein innovatives Krypto-Produkt, nachdem der Start des iShares Bitcoin Trust (IBIT) in den USA äusserst erfolgreich verlief. Mit der kürzlichen Lancierung des iShares Bitcoin ETP (IB1T) erhalten Anleger in Europa Zugang zu Bitcoin, ohne die Kryptowährung direkt handeln oder verwahren zu müssen. Das Produkt wurde massgeblich von BlackRock Schweiz entwickelt und basiert auf einem Schweizer Special Purpose Vehicle (SPV), das Vorteile in der steuerlichen Behandlung bietet. "Im iShares Bitcoin ETP steckt viel Schweiz drin. Wir von BlackRock Schweiz waren wesentlich in der Entwicklung involviert", wird Länderchef Dirk Klee von finews.ch zitiert. Gelistet wird das neue Anlageinstrument an den Börsen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.

Sichere Verwahrung durch Coinbase

Die Wertpapiere des iShares Bitcoin ETP sind durch physisch hinterlegte Bitcoin abgesichert, die von Coinbase verwahrt werden. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, werden die Bestände täglich von Handels-Wallets in segregierte Offline-Wallets (Cold Storage) übertragen. "Das ETP ist mit physischen Bitcoins unterlegt, die Coinbase Custody International Limited, die Verwahrstelle des Emittenten, in einer nicht mit dem Internet verbundenen Wallet aufbewahrt", heisst es dazu in dem Prospekt von BlackRock. Coinbase ist zudem für die Prozesskontrollen zur Sicherung der privaten Schlüssel verantwortlich, erklärt finews.ch. Bloomberg zufolge übernehme Flow Traders daneben die Handelsausführung.

Attraktive Gebührensenkung bis Ende 2025

Das iShares Bitcoin ETP bietet eine Gesamtkostenquote (TER) von 25 Basispunkten. Um den Einstieg für Investoren noch attraktiver zu gestalten, gilt bis zum Jahresende eine reduzierte Gebühr von nur 15 Basispunkten. Ein weiterer Vorteil: Das zugrunde liegende Schweizer SPV unterliegt bei Kauf und Verkauf nicht der Schweizer Stempelsteuer, was das Produkt besonders für institutionelle Investoren interessant macht, betont finews.ch.

BlackRock setzt auf langfristiges Wachstum im Krypto-Sektor

Die Markteinführung des iShares Bitcoin ETP erfolgt nach einer ausführlichen Evaluierung der Marktentwicklung und des Anlegerinteresses. Laut Dirk Klee, Länderchef von BlackRock Schweiz, spielen ETPs eine zentrale Rolle dabei, eine Verbindung zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Krypto-Ökonomie zu etablieren: "Wir sind überzeugt, dass ETPs eine wichtige Rolle dabei spielen können, eine Brücke zwischen Krypto und traditioneller Finanzwelt zu schlagen - dank Effizienz und Benutzerfreundlichkeit".

Klee betont zudem, dass eine Allokation von ein bis zwei Prozent in Bitcoin innerhalb eines Multi-Asset-Portfolios für Investoren mit passenden Governance-Strukturen und entsprechender Risikotoleranz durchaus sinnvoll sei, gibt finews.ch wieder.

Mit dem iShares Bitcoin ETP unterstreicht BlackRock sein Vertrauen in die langfristige Bedeutung von Bitcoin als Anlageklasse.

Redaktion finnazen.ch