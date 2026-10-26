Devisen: US-Dollar leicht fester - Fed-Sitzung im Fokus

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Montagmorgen etwas zugelegt und die leichten Verluste aus dem asiatischen Handel wieder ausgeglichen. Insgesamt halten sich die Veränderungen aber in Grenzen: im Fokus diese Woche stehen vor allem Notenbank-Entscheide in der zweiten Wochenhälfte.

Das EUR/USD-Paar notiert am Montag kurz vor Mittag bei 1,1203 nach 1,1218 am frühen Morgen, das USD/CHF-Paar bei 0,8255 nach 0,8237. Das EUR/CHF-Paar geht aktuell zu 0,9248 um, etwas höher als am frühen Morgen.

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Diese Woche im Fokus steht vor allem die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwochabend. Die Erwartungen sind allerdings relativ klar: Gemäss CME Fed-Watch wird im Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent mit unveränderten Zinsen gerechnet. Erst bei der übernächsten Sitzung wird dann mit einer klaren Mehrheit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist.

Am Donnerstag wird dann auch die EZB ihren nächsten Zinsentscheid fällen. Auch hier erwarten Marktteilnehmer keine Veränderung. Daneben werden diese Woche auch weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, so etwa das US-BIP für das dritte Quartal.

Die im Laufe des heutigens Morgens veröffentlichten deutschen Ifo-Daten haben derweil überraschend starke Werte gezeigt, was die Devisenmärkte aber nicht gross nervös machte. Die Kursschwankungen blieben jedenfalls sehr gering.

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