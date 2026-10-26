Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’498 0.3%  SPI 20’462 0.4%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’423 1.0%  Euro 0.9249 0.0%  EStoxx50 6’111 0.7%  Gold 4’019 0.4%  Bitcoin 66’248 0.7%  Dollar 0.8263 0.1%  Öl 114.9 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Bitcoin im Krypto-Vergleich: Wie belastbar ist der Vorrang vor Ethereum und Solana?
Meta-Aktie zieht an: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Bayer-Aktie
Neutral für Roche-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

26.10.2026 11:51:37

Devisen: US-Dollar leicht fester - Fed-Sitzung im Fokus

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Montagmorgen etwas zugelegt und die leichten Verluste aus dem asiatischen Handel wieder ausgeglichen. Insgesamt halten sich die Veränderungen aber in Grenzen: im Fokus diese Woche stehen vor allem Notenbank-Entscheide in der zweiten Wochenhälfte.

Das EUR/USD-Paar notiert am Montag kurz vor Mittag bei 1,1203 nach 1,1218 am frühen Morgen, das USD/CHF-Paar bei 0,8255 nach 0,8237. Das EUR/CHF-Paar geht aktuell zu 0,9248 um, etwas höher als am frühen Morgen.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Diese Woche im Fokus steht vor allem die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwochabend. Die Erwartungen sind allerdings relativ klar: Gemäss CME Fed-Watch wird im Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent mit unveränderten Zinsen gerechnet. Erst bei der übernächsten Sitzung wird dann mit einer klaren Mehrheit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist.

Am Donnerstag wird dann auch die EZB ihren nächsten Zinsentscheid fällen. Auch hier erwarten Marktteilnehmer keine Veränderung. Daneben werden diese Woche auch weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, so etwa das US-BIP für das dritte Quartal.

Die im Laufe des heutigens Morgens veröffentlichten deutschen Ifo-Daten haben derweil überraschend starke Werte gezeigt, was die Devisenmärkte aber nicht gross nervös machte. Die Kursschwankungen blieben jedenfalls sehr gering.

awp-robot/uh/ra

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.4440 0.5345
0.34

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Bitcoin vor der US-Wahl: Worauf Krypto-Anleger am Wahltag achten müssen
Musk hat wohl Drosselung von Starlink für Ukraine angeordnet - EU verlangt von SpaceX volle Dienste