Devisen: Franken vor US-Inflationsdaten etwas schwächer

Zürich (awp) - Der Franken hat am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar und Euro etwas an Terrain eingebüsst. Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten für Oktober, die am Nachmittag neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed liefern könnten.

Der Euro kostet gegen Mittag 0,9211 Franken nach 0,9195 am frühen Morgen. Auch der Dollar hat zur Schweizer Währung zugelegt und wird zuletzt zu 0,8209 nach 0,8189 Franken gehandelt. Das Euro/Dollar-Paar bewegte sich dagegen in einer engen Spanne und notiert bei 1,1221.

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Den Inflationsdaten aus den USA komme nach den deutlich schwankenden Zinserwartungen der vergangenen Woche besondere Bedeutung zu, heisst es in einem Marktkommentar. Sie könnten die Einschätzung beeinflussen, ob das Fed im Dezember die Leitzinsen erhöht. An den Terminmärkten gilt ein solcher Schritt als ausgemacht.

Die Teuerung in den USA liegt bereits seit Langem über dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Zwar zeichne sich durch sinkende Treibstoffpreise eine gewisse Entlastung ab, schreibt die Helaba in einem Kommentar. Stärkere dämpfende Basiseffekte dürften allerdings erst im Frühjahr des kommenden Jahres zum Tragen kommen, weshalb die Teuerung vorerst hoch bleiben dürfte.

awp-robot/an