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09.11.2026 21:09:36
Devisen: Euro legt weiter zu
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
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Zürich (awp) - Der Euro hat im späten Handel weiter zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 0,9193 Franken. Am Morgen wurde der Euro noch zu 0,9148 Franken gehandelt.
Gegenüber dem US-Dollar hat sich der Euro auf 1,1222 verteuert, nach 1,1163 im asiatisch geprägten Handel. Das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8191.
Geholfen dem Euro unter anderem besser als erwartet aufgefallene Exportdaten in Deutschland und eine etwas geringer ausgefallene Eintrübung im Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone. Gestützt wurde die Gemeinschaftswährung auch vom deutlich gefallenen Ölpreis.
Denn die USA sind im Gegensatz zu Europa ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitierte daher nicht vom sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in US-Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück.
awp-robot/ra
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