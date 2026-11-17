Zürich (awp) - Der Franken hat am Dienstagvormittag gegenüber dem Euro und dem Dollar leicht zugelegt. Die Bewegungen bleiben allerdings überschaubar. Der Dollar notiert weiterhin nahe seinem jüngsten Jahreshoch zum Franken, während der Euro wieder unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen ist.

Das Dollar/Franken-Paar kostet gegen Mittag 0,8384 und damit weniger als am frühen Morgen. Am Vortag hatte das Paar zeitweise noch die Marke von 0,84 überschritten. Das Euro/Franken-Währungspaar gibt etwas deutlicher auf 0,9218 von 0,9237 nach. Entsprechend sinkt das Euro/Dollar-Paar mit 1,0995 wieder unter die 1,10er Marke.

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Die überraschend hohe US-Inflation und Aussagen aus den Reihen der Fed hatten zuletzt die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen verstärkt und damit dem Greenback Auftrieb verliehen und gleichzeitig den Euro geschwächt. Inzwischen haben sich die Zinsmärkte etwas beruhigt; die Renditen von US-Staatsanleihen geben am Dienstag leicht nach.

In Deutschland sind die ZEW-Konjunkturerwartungen etwas stärker gestiegen als erwartet. Neue Impulse könnten am Nachmittag die US-Detailhandelsumsätze liefern. Beachtet werden zudem mehrere Auftritte von Fed-Mitgliedern, von denen sich die Anleger weitere Hinweise auf den Zinskurs erhoffen.

awp-robot/an/hr