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11.11.2026 11:36:37
Devisen: Dollar macht weiter Boden gut
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar weiter an Boden gut gemacht. Die Zinsdiskussion ist wieder verstärkt ins Rollen gekommen, nachdem die US-Inflation stark angezogen hat und einige Fed-Mitglieder entweder einen grossen Zinsschritt oder weitere Erhöhungen im kommenden Jahr ins Spiel gebracht hatten.
Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8286 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,8267). Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1141 nach 1,1156 am frühen Morgen gehandelt.
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Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9232 mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/dm/rw
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