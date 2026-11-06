Devisen: Dollar macht etwas Boden gut

Zürich (awp) - Wirklich grosse Bewegungen sind zum Wochenschluss am Devisenmarkt nicht auszumachen. Generell präsentiert sich aber der US-Dollar nach den Midterm-Turbulenzen etwas fester.

So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8182 (Morgen: 0,8170). Auch zum Euro gewinnt der Greenback leicht hinzu. Hier werden aktuell Kurse von 1,1173 nach 1,1193 am frühen Morgen gestellt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit 0,9142 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Im Handelsverlauf steht mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht nach dieser bereits ereignisreichen Woche das grosse Datenhighlight aus den USA bevor. Die Payrolls liefern einen Hinweis auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Markt werde wieder ein etwas stärkerer Stellenaufbau erwartet, heisst es etwa bei der Commerzbank. Die Zeit der grossen Überraschungen scheine aber mittlerweile vorbei zu sein, so die Experten. Bleibt der Arbeitsmarkt robust, dürften die Notenbanker ihren Fokus auf der Inflation belassen.

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