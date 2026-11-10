Devisen: Dollar legt nach Inflationsdaten zu

Zürich (awp) - Am Dienstag hat der US-Dollar zu den meisten Währungen zugelegt. Die US-Währung profitierte von höher als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen.

Die Gemeinschaftswährung hat sich zum US-Dollar am frühen Abend auf 1,1165 abgeschwächt, nach 1,1227 im Morgenhandel. Die US-Währung hat mit zuletzt 0,9212 Franken auch zur Schweizer Währung etwas zugelegt. Im asiatisch geprägten Handel waren noch 0,8189 Franken für einen US-Dollar zu bezahlen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9212 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Die Konsumentenpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird nun fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der Fed stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

awp-robot/ra