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16.10.2026 11:54:36

Devisen: Dollar gibt etwas nach

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Freitagmorgen gegenüber Euro und Franken etwas an Terrain eingebüsst. Trotz steigender Inflationsraten erwarten Marktteilnehmer in den USA aber vorläufig keine weitere Zinserhöhung.

Das EUR/USD-Paar kostete kurz vor Mittag 1,1252 nach 1,1224 am Morgen. Bei USD/CHF ging es auf 0,8240 von 0,8274 zurück. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das leicht tiefere 0,9272 nach 0,9286.

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Die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung sind trotz zuletzt über den Erwartungen steigender Konsumenten- und Produzentenpreise in den USA schnell wieder verflogen. Aktuell geht der Markt gemäss Futures-Kursen mit 85 Prozent von unveränderten Zinsen bei der nächsten Fed-Sitzung vom 28. Oktober aus. Vor zwei Tagen war der Wert zum Teil deutlich tiefer.

In der Nacht hatte Fed-Chef Kevin Warsh klargestellt, dass es keine Signale über den zukünftigen geldpolitischen Kurs geben wird. Dies wurde offenbar als Zeichen für unveränderte Zinsen gewertet. Anders sieht es bei der übernächsten Fed-Sitzung am 9. Dezember aus: Für dann wird die Chance auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vom Markt derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent eingepreist.

Derweil sind die Blicke der Marktteilnehmer heute Nachmittag wieder in die USA gerichtet. Dort stehen die Zahlen zur Industrieproduktion auf der Agenda. Andere wichtige Datenveröffentlichungen gibt es hingegen heute nicht mehr, und auch Reden von Vertretern der EZB oder der US-Notenbank Fed werden nicht mehr erwartet.

awp-robot/uh/to

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