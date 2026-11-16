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16.11.2026 11:42:36

Devisen: Dollar bleibt stark

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat auch am Montag nichts von seiner Tendenz zur Stärke eingebüsst. Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1013 von 1,1016 zwar nicht stark gesunken, es ist der Marke bei 1,10 aber noch einmal ein Stück näher gerückt. Gegenüber dem Franken hat der US-Dollar die Grenze bei 0,84 wieder erreicht.

Der Euro hat zum Franken auf 0,9251 von 0,9241 am Morgen leicht angezogen, bewegt sich damit aber wieder auf ähnlichem Niveau wie am Freitag.

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Das Paar EUR/USD sei bereit für einen Test der 1,10, heisst es in einem Kommentar von ING. Angesichts des in dieser Woche eher dünnen Kalenders für Konjunkturdaten aus den USA könnte diese Unterstützung vorläufig noch halten. Angesichts der durch die Daten gestützten Stärke des Dollars seien die Risiken für einen Bruch dieser Linie aber erheblich. Die Dynamik des Dollars könnte allenfalls durch KI-bedingte Instabilität an den Aktienmärkten gefährdet werden, stärker zumindest als durch Äusserungen der Notenbank.

awp-robot/cf/cg

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