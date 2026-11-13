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Anhaltende Zinssorgen 13.11.2026 21:12:36

Devisen: Dollar beendet starke Woche mit weiteren Gewinnen

Devisen: Dollar beendet starke Woche mit weiteren Gewinnen

Auch zu Wochenschluss ist der US-Dollar zu den wichtigsten Währungen weiter in die Höhe geklettert.

Die US-Währung ist wegen hoher Teuerungswerte in den USA und damit aufflammenden Zinsdiskussion seit Tagen auf dem Vormarsch.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Dollar am Freitagabend auf 0,8394 zugelegt, nach 0,8360 im asiatisch geprägten Handel. Mit 0,8398 wurde ein neues 52-Wochen-Hoch notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend noch 1,1023 US-Dollar nach 1,1057 am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9253 mehr oder weniger auf der Stelle.

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In den USA hat sich auch der Anstieg der Produzentenpreise erneut beschleunigt. Diese beeinflussen die Konsumentenpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Letztere waren im Oktober stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird.

Für die Commerzbank hat sich zudem das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne Weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.

Zürich (awp)


Bildquelle: Dima Sobko / Shutterstock.com
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