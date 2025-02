Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie geht es mit Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu und XRP weiter? Analysten und Experten sind unsicher: Kommt die grosse Rallye oder folgt eine langanhaltende Korrektur? Steigt der Bitcoin 2025 über 200.000 US Dollar und geht XRP in Richtung 10 US Dollar? Oder geht es in die völlig andere Richtung – könnte XRP sogar in Richtung 0 US Dollar gehen und Bitcoin wieder in den Bereich 50.000 US Dollar rutschen? Das sagt die chinesische KI DeepSeek:

Bitcoin Prognose

DeepSeek geht davon aus, dass der Bitcoin im Jahr 2025 zwischen 100.000 US Dollar und 150.000 US Dollar liegen wird. Hier handelt es sich um das sogenannte Basisszenario. Die Begründung: Zunehmende ETF-Zuflüsse, der weitere Halving-Zyklus sowie regulatorische Klarheit in den USA, weil der Vorsitzende der SEC nun krypto-freundlich ist.

DeepSeek hat auch ein optimistisches Szenario geschaffen – hier steigt der Bitcoin auf bis zu 350.000 US Dollar. Diese Preisexplosion tritt ein, wenn Bitcoin in Form von strategischen Reserven durch Firmen und Staaten adaptiert wird, Bitcoin sich als digitales Gold in der globalen Schuldenkrise manifestieren konnte und es durch Layer 2-Durchbrüche zu einer enormen Skalierung gekommen ist.

Es gibt auch ein unrealistisches Szenario. Hier liegt der Bitcoin bei 500.000 US Dollar. Wie das möglich sein kann? Es gibt strategische Bitcoin Reserven, der US Dollar hat eine massive Abwertung erlebt und es gab durch den Durchbruch eines Supercomputers bzw. einer KI eine gezielte Kursmanipulation.

XRP Prognose

XRP hat sich innerhalb der letzten Monate zu der heissesten Kryptowährung entwickelt – schliesslich ist der Preis zwischen November 2024 und Januar 2025 von 0,55 US Dollar auf über 3,30 US Dollar gestiegen. Auch DeepSeek denkt, dass es weiter nach oben geht – und zwar gibt es die Berechnung, XRP könnte 2025 auf 8 US Dollar steigen. Vor allem, wenn XRP ETFs genehmigt werden.

Mitunter könnte XRP auch auf 13 US Dollar steigen. Vor allem, wenn es zu einer verstärkten Adaption durch das Bankenwesen kommt. DeepSeek hat sogar ein optimistisches Szenario entwickelt – hier steigt XRP auf bis zu 30 US Dollar.

Ethereum Prognose

Wie geht es mit der Nummer 2 laut Marktkapitalisierung weiter? Im Basisszenario liegt Ethereum zwischen 4.500 US Dollar und 6.000 US Dollar. Somit ist ein neues Allzeithoch für Ethereum im Jahr 2025 möglich – zumindest, wenn es nach dem KI-Bot aus China geht.

Auch hier gibt es das optimistische Szenario: Ethereum würde in diesem Fall zwischen 7.000 US Dollar und 9.000 US Dollar kosten. DeepSeek verweist auf die Zulassung von Staking ETFs.

Es gibt auch die Prognose, dass Ethereum einen Rücksetzer erlebt, der den Kurs in Richtung 2.000 US Dollar abstürzen lässt. Jedoch verweist DeepSeek darauf, dass es hiefür nur eine 15%ige Wahrscheinlichkeit gibt.

Shiba Inu Prognose

Der sogenannte „Dogecoin Killer“ bleibt seit Monaten hinter den Erwartungen. Wird es laut DeepSeek in den kommenden Monaten besser laufen oder kommt es zu weiteren Rücksetzern? Das Kursziel liegt laut DeepSeek bei 0,0002 US Dollar. Ein deutlicher Anstieg, der damit begründet wird, dass der steigende Bitcoin Preis einen wesentlichen Einfluss auf diesen Meme Coin haben kann.

Abseits von Shiba Inu könnten aber auch noch weitere Meme Coins im Jahr 2025 für Aufsehen sorgen. So beispielsweise Wall Street Pepe.

Hier geht es zu Wall Street Pepe

Wall Street Pepe: Interesse ist weiterhin ungebrochen

Bei Wall Street Pepe handelt es sich um einen Meme Coin, der sich noch bis Mitte Februar im Presale befindet. Aktuell liegen die Einnahmen bei über 70 Millionen US Dollar – mitunter könnte dieser Presale sogar die 100 Millionen US Dollar-Grenze durchbrechen. Das ist ein gutes Zeichen, dass der Preis nach dem Ende des Vorverkaufs wohl nach oben gehen wird.

Aus diesem Grund ist es ratsam, dass man noch während des Presales investiert. Wie das funktioniert? Man benötigt eine kompatible Wallet und investiert direkt über die Homepage. Die WEPE Token können so ohne Umwege gekauft und in weiterer Folge auch gestaked werden.

Aber wieso ist das Interesse an Wall Street Pepe so hoch? Wall Street Pepe ist kein weiterer Meme Coin, sondern stellt eine Bewegung dar. Man will hier eine Community aus Anlegern schaffen, die sich für den Kapitalmarkt interessieren. Dabei will man die Macht der Wale brechen. So wirbt man mit dem Motto: “Schliessen Sie sich der WEPE-Token-Armee an – gemeinsam sind Frösche stark!”

WEPE Token kaufen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.