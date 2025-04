Darum legt der Frankenkurs etwas zu

So wurde der Euro zur Schweizer Währung bei 0,9412 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag.

Auch der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wurde zuletzt bei 0,8271 Franken gehandelt, nachdem er am Vormittag noch mehr als 83 Rappen kostete. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1381 ein wenig höher als am späten Nachmittag.

Zoll-Aussagen von US-Präsident Donald Trump am Abend hinterliessen im Devisenmarkt kaum Spuren. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Trump, die Zölle gegenüber China würden nicht zurückgenommen, solange das Land den USA nichts biete. Eine weitere Zollpause bezeichnete Trump zudem als unwahrscheinlich.

awp-robot/

Zürich (awp)