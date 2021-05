Cathie Wood hält trotz Crash an Mega-Kursziel für Bitcoin fest - und rät zum Kauf

• Cathie Wood bleibt trotz Crash bei Bitcoin-Kursziel von 500'000 US-Dollar• Erneuerbare Energien werden bei Bitcoin noch wichtige Rolle spielen• Beteiligung an Apple stark reduziert - für Wood nur Bargeld-Ersatz

Bitcoin-Fans machen aktuell eine schwere Zeit durch: Nachdem die Kryptowährung erst im April ein neues Allzeithoch bei rund 64'800 US-Dollar erreicht hatte, ging es im Anschluss kräftig nach unten. Am Sonntag sackte der Kurs der Cyberdevise auf ein vorläufiges Tief bei rund 32'600 US-Dollar ab und lag somit rund 50 Prozent unter dem Rekord. Doch Star-Investorin Cathie Wood dürfte den Anlegern nun neue Hoffnung machen: Sie glaubt daran, dass der Bitcoin-Kurs in Zukunft wieder steigen und dann astronomische Höhen erreichen wird.

Cathie Wood rät zum Bitcoin-Kauf

Im Interview mit "Bloomberg" machte Cathie Wood deutlich, dass sie trotz des Crashs an ihrem Bitcoin-Kursziel von 500'000 US-Dollar festhält und keinen Grund zur Beunruhigung sieht. "Wir gehen gerade durch eine Phase der Gewissensprüfung [...] und ja, unsere Überzeugung ist noch genauso hoch", antwortete sie auf eine entsprechende Frage des US-Mediums. Laut Wood gehe es aufgrund von Inflationssorgen momentan nicht nur beim Bitcoin, sondern auch in anderen hochvolatilen Sektoren des Aktienmarktes nach unten. Laut Einschätzung der ARK Invest-Chefin würde es sich dabei aber überwiegend um Panikverkäufe handeln, die dementsprechend nicht rational begründet seien. Alle Indikatoren würden darauf hindeuten, dass man sich momentan "in einer Phase der Kapitulation" befinde, so Wood gegenüber "Bloomberg". Doch anstatt selbst in Panik zu verfallen und den Kopf in den Sand zu stecken, rät die Investorin zum Einstieg. Denn solche Kapitulationsphasen seien "ein wirklich grossartiger Zeitpunkt, um zu kaufen, egal um welches Asset es sich handelt".

Allerdings gab sich die Expertin im Interview unsicher, ob der Tiefpunkt bei der beliebtesten Kryptowährung mit dem jüngsten Kursrutsch wirklich schon erreicht ist, oder ob es vor der erwarteten Erholung erst noch weiter nach unten gehen wird. "Man weiss nie, wie tief ein Tief ist, wenn der Markt sehr emotional wird", so Wood. Der Preisrutsch beim Bitcoin bietet laut der Investorin - neben günstigen Einstiegspreisen - jedoch auch weitere Chancen. So hätten sich die Aussichten für die Zulassung eines Bitcoin-ETF in den USA noch in diesem Jahr verbessert. "Die Chancen [für einen Bitcoin-ETF] gehen nach oben, jetzt wo wir eine Korrektur hatten", so Wood gegenüber "Bloomberg".

Cathie Wood: Bitcoin wird grosse Rolle bei Verbreitung von erneuerbaren Energien spielen

Im Interview sprach Wood auch erneut über die momentan wieder mehr in den Fokus geratenen Umwelt-Befürchtungen beim Bitcoin-Mining, die dazu geführt hatten, dass Tesla-Chef Elon Musk sich kritisch über die Kryptowährung äusserte. Bereits zuvor hatte die Investorin im ARK-Newsletter geschrieben, dass man die Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs von Bitcoin nicht teile. Gegenüber "Bloomberg" sagte Cathie Wood nun, dass sie erwarte, dass in Zukunft erneuerbare Energien in die Mining-Technologie von Bitcoin integriert werden. So glaube sie etwa daran, dass zukünftig überschüssige erneuerbare Energie, zum Beispiel aus Solardächern, für das Bitcoin-Mining verwendet werden wird. Laut der ARK Invest-Chefin werde das dann nicht nur die Energiebilanz des Bitcoin verbessern, sondern auch zu einer grösseren Verbreitung von Solaranlagen beitragen, da Besitzer durch das Bitcoin-Mining eine weitere Einnahmequelle erhalten würden. Wenn es soweit ist, wird nach ihrer Ansicht auch Tesla wieder eine Kehrtwende machen. "Elon wird zurückkommen und ein Teil von diesem Ökosystem sein", gab sich Wood gegenüber "Bloomberg" überzeugt.

Apple-Aktie für ARK Invest wie Bargeld

Neben dem Bitcoin waren auch andere kürzliche Investment-Entscheidungen von Cathie Wood Thema beim "Bloomberg"-Interview - allen voran der Verkauf von 188'455 Apple-Aktien im Wert von rund 24 Millionen Dollar aus dem ARK Fintech Innovation ETF. Dabei handelt es sich um den einzigen ETF von ARK Investment, der in den Tech-Konzern aus Cupertino investiert - allerdings hält er jetzt nur noch bei der Gewichtung vernachlässigbare 3'000 Apple-Aktien. Trotz der Verkäufe im grossen Stil bezeichnet Wood Apple noch immer als "innovatives Unternehmen", dass sich "in der Innovationszone" befinde. Allerdings handele es sich bei Apple-Aktien - und anderen FANG-Titeln - laut der Star-Investorin auch um defensive, "bargeld-artige" Investments, die für ihre ETFs nur in bestimmten Marktphasen sinnvoll seien. In der aktuellen Phase würden jedoch andere Titel bessere Erträge bringen, weshalb man sich vorerst im grossen Stil von Apple-Aktien getrennt habe. Einer dieser aussichtsreicheren Titeln scheint die Coinbase-Aktie zu sein, bei der ARK Invest in der jüngsten Vergangenheit kräftig zugekauft hat. Sollte es in Zukunft jedoch wieder nötig sein, auf defensivere Investments zu setzen, schliesst Wood eine Rückkehr zu Apple und anderen FANG-Aktien jedoch nicht aus.

