Bloomberg-Experte bestätigt Kursziele für Bitcoin und Ethereum

• Kryptowährungen wieder im Aufwind• Experte Mike McGlone optimistisch für Bitcoin und Ether• Bitcoin könnte digitale Reservewährung werden

Kryptowährungen befinden sich im Rallymodus. Der Bitcoin konnte zuletzt die Marke von 51.000 US-Dollar hinter sich lassen - er stieg auf der Plattform CoinMarketCap zeitweise fast bis auf 51.800 US-Dollar, rutschte danach aber wieder deutlicher ab - aktuell kostet die Cyberdevise rund 46.000 US-Dollar. Seit Mitte Juni ging es bergauf, nachdem die nach wie vor beliebteste Kryptowährung zuvor noch bis auf rund 30.000 US-Dollar gefallen war. Auch Ether kletterte vergangene Woche stark und kostete zeitweise mehr als 4.000 US-Dollar, derzeit tendiert die Cyberdevise Nr. 2 mit 3.400 US-Dollar aber wieder deutlicher unterhalb dieser Marke.

Bitcoin bei 100.000 US-Dollar, Ether bei 5.000 US-Dollar

Bloomberg-Chefanalyst Mike McGlone sieht Bitcoin, Ether & Co. "in einem wiederbelebten und aufgefrischten Bullenmarkt", wie er in seinem jüngst erschienenen Prognosebericht "Crypto Outlook" schreibt. "Wir sehen Ethereum auf dem Weg zu 5.000 US-Dollar und 100.000 US-Dollar für Bitcoin. Portfolios mit einer Kombination aus Gold und Anleihen erscheinen ohne Bitcoin und Ethereum in der Mischung zunehmend nackt", heisst es in dem Bericht.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

"Nachdem der Kryptomarkt eine schmerzhafte Korrektur überstanden hat, sehen wir es als wahrscheinlicher an, dass er seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt, als dass er unter die Tiefststände des 2. Quartals fällt. Die Frage, was Bitcoin und Ethereum davon abhalten könnte, in der zweiten Jahreshälfte neue Höchststände zu erreichen, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Steigende Nachfrage und Akzeptanz stehen einem schrumpfenden Angebot gegenüber", schreibt der Experte weiter.

Zwar gibt McGlone einerseits zu bedenken, dass der Kryptomarkt nur "Hype und Spekulation" sein könnte, es könnte sich aber genauso gut um "eine Revolution im Geld- und Finanzwesen" handeln, "die sich noch in der Frühphase der Preisfindung befindet". "Wir tendieren zu Letzterem", so der Bloomberg-Chefanalyst. "Unserer Ansicht nach ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs einfach weiter steigt."

In seinem Bericht zeigt sich McGlone ausserdem davon überzeugt, dass der Bitcoin auf dem besten Weg sei, zu einem Reserve-Asset zu werden: "Wir erwarten eine Zukunft, in der Bitcoin als digitale Reservewährung komplementär zur Reservewährung US-Dollar wird".

Redaktion finanzen.ch