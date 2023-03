Blockchains mit Zukunftspotenzial: Hier lohnt sich für Krypto-Anleger ein Blick

• Neben Bitcoin auch immer wieder verschiedene Altcoins beliebt• Cardano, Polygon, Solana & Co. derzeit auf den vorderen Plätzen• Blick auf potenzielle Blockchains von Morgen könnte sich lohnen

Neben Bitcoin und Ethereum sind in den vergangenen Jahren immer wieder neue Blockchain-Projekte aufgetaucht - und teils auch wieder aus dem Fokus der Anleger verschwunden. Neben Cardano, Polygon, Solana, Polkadot & Co., die - geht es nach der Marktkapitalisierung - derzeit auf den vorderen Plätzen mitmischen, gibt es jedoch auch einige Blockchains, die noch nicht so bekannt sind, aber womöglich auch schon bald ihren Durchbruch feiern könnten. BTC-ECHO hat fünf von ihnen ausgemacht.

Sei ist ein Krypto-Start-up, das von Goldman Sachs- und Robinhood-Veteranen gegründet wurde und eine Blockchain entwickelt, die darauf abzielt, dezentrale Finanztransaktionen zu beschleunigen. Sei bezeichnet sich selbst als "die erste sektorspezifische Layer-1-Blockchain, die auf den Handel spezialisiert ist". Die Blockchain wurde mit dem Cosmos SDK und Tendermint Core erstellt. Laut Sei ist jeder Aspekt der Blockchain optimiert worden, "um den Börsen zu helfen, besser zu laufen und ihren Endbenutzern die beste UX zu bieten." So fördere die native Order-Matching-Engine die Skalierbarkeit von Orderbuch-DEXs, die auf Sei basieren, der Twin-Turbo-Konsens verbessere Latenz und Durchsatz und der Frontrunning-Schutz bekämpfe böswilliges Frontrunning, das in anderen Ökosystemen weit verbreitet sei. Daneben bietet Sei eine spezialisierte Parallelisierung für DeFi und bezeichnet sich selbst mit rund 600 Millisekunden bis zur Finalität als schnellste Blockchain auf dem Markt. Dabei soll Sei 22'000 Orders pro Sekunde abwickeln, im Vergleich zu Bitcoin mit einer Finalität nach 60 Minuten und zehn Transaktionen in der Sekunde, Ethereum mit einer Finalität nach sechs Minuten und 20 Transaktionen in der Sekunde und Solana mit einer Finalität nach 2,5 Sekunden und 10'000 Transaktionen in der Sekunde. "Die Kombination dieser Optimierungen ermöglicht die Entstehung neuer Arten von Finanzprodukten - von Live-Sportwetten bis hin zu komplexen Optionen und Futures", so Sei auf seiner Website.

Sei befindet sich aktuell noch im zweiten von vier Akten des Incentivised-Testnet, in dem Validierer für ihre Unterstützung Belohnungen erhalten können. Ein Zeitpunkt für den Launch des Mainnets wurde jedoch noch nicht angekündigt.

Shardeum

Shardeum wurde 2022 vom Mitgründer und CEO der indischen Kryptobörse WazirX, Nischal Shetty, und dem in den USA ansässigen Blockchain-Architekten Omar Syed gegründet. Bei Shardeum handelt es sich um "eine EVM-basierte, linear skalierbare Smart-Contract-Plattform, die für immer niedrige Gasgebühren bietet und gleichzeitig eine echte Dezentralisierung und solide Sicherheit durch dynamisches State-Sharding aufrechterhält", wie es auf der eigenen Website heisst. Was Shardeum ausmacht, ist, dass jede dApp, die auf der Ethereum Virtual Machine ausgeführt werden kann, nahtlos auf Shardeum ausgeführt wird. Ausserdem erhöht jeder Knoten, der dem Shardeum-Netzwerk angeschlossen wird, sowohl die Transaktionen pro Sekunde (TPS) als auch die Gesamtkapazität des Netzwerks, "um eine lineare Skalierung zu erreichen und niedrige Transaktionsgebühren zu gewährleisten, selbst wenn die Nutzung wächst". Um die Belastung jedes Validators zu reduzieren, werden historische Daten auf Archivknoten ausgelagert und weitere Knoten hinzugefügt. So werden die Hardwareanforderungen für den Betrieb eines Validator-Knotens gering gehalten. Shardeum garantiert ausserdem, dass alle Transaktionen innerhalb weniger Sekunden verarbeitet werden, um eine geringe Latenz zu gewährleisten. Nach der Verarbeitung seien die Transaktionen irreversibel, um eine sofortige Endgültigkeit zu erreichen. Abgewickelt werden die Transaktionen nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Die Gasrate ist für alle Transaktionen gleich, "um Fairness zu gewährleisten und den extrahierbaren Wert der Miner zu eliminieren." Zu Erhöhung der Sicherheit des Netzwerks tragen "ein führerloser Proof-of-Quorum (PoQ)-Konsensalgorithmus, Proof-of-Stake (PoS) mit Slashing, Standby-Knoten, Knotenrotation und erlaubnisfreie Teilnahme" bei. Als PoS-Netzwerk sei Shardeum zudem energieeffizient und nachhaltig.

Im Moment befindet sich Shardeum noch in der Testnet-Phase - der Mainnet-Launch soll aber bereits im ersten Quartal 2023 erfolgen.

ZetaChain

ZetaChain ist, wie das Unternehmen hinter der Blockchain auf seiner Website schreibt, "die einzige dezentrale Blockchain- und Smart-Contract-Plattform, die für Omnichain-Interoperabilität entwickelt" und basiert auf Cosmos SDK und Tendermint Consensus. Die Mission des Zeta-Teams ist es, "die sicherste, einfachste und kostengünstigste Möglichkeit zu entwickeln, Werte und Informationen über Blockchains und Schichten hinweg zu verschieben", um es mehr Benutzern und Entwicklern zu ermöglichen, die Vorteile von Krypto zu nutzen. "Während viele Cross-Chain-Lösungen wie Bridges unterschiedliche, oft zentralisierte Vertrauensmodelle haben, die nachweislich anfällig für Exploits und Hacks sind, ist ZetaChain eine Proof-of-Stake-Blockchain, bei der alle Transaktionen und Aktivitäten auf der Plattform - sogar Cross-Chain-Transaktionen - vollständig transparent und überprüfbar sind und vertrauensminimiert funktionieren", heisst es in der Dokumentation zum Projekt.

Auch ZetaChain befindet sich mit "ZetaChain Athens 2" noch in der Testnet-Phase. Wann der Mainnet-Launch stattfindet, wurde bisher noch nicht verraten.

Canto

"Canto ist eine Layer-1-Blockchain, die entwickelt wurde, um das Versprechen von Defi einzulösen", heisst es auf der Website des noch jungen Blockchain-Projekts, das im August 2022 eingeführt wurde. Es handele sich um "eine zulassungsfreie Allzweck-Blockchain, auf der die Ethereum Virtual Machine (EVM)" laufe. "Als posttraditionelle Finanzbewegung ermöglicht Canto Zugänglichkeit, Transparenz und Freiheit für neue Systeme." Canto werde "von einem locker organisierten Kollektiv von in der Kette ansässigen Bauherren angetrieben" und biete "ein neues Gemeingut, das von kostenloser öffentlicher Infrastruktur angetrieben" werde.

Der eigene Token CANTO wird durch NOTE ergänzt - "eine vollständig besicherte Kontoeinheit", die von Canto Lending Market (CLM), einem gepoolten Compound v2 Fork für die Kreditvergabe, ausgegeben wird und "dem Ökosystem auch als USDC/USDT-Stablecoin mit weicher Bindung dient".

Regen Ledger

Regen Ledger ist eine "anwendungsspezifische Blockchain für die globale Klimafinanzierung", wie Regen Network auf seiner eigenen Website schreibt. Es handelt sich um eine "souveräne Proof-of-Stake-Blockchain, die auf dem Cosmos SDK aufbaut" und die "als öffentliche Blockchain von Token-Inhabern verwaltet" wird. Ab 2019 startete Regen Ledger eine Reihe von Testnetzen, das Regen Ledger Mainnet wurde im April 2021 gelauncht. Die Regen Network-Community hat es sich zum Ziel gemacht, "eine grundlegende Fintech-Infrastruktur für ökologische Behauptungen und Daten aufzubauen." Das Projekt will als "Schicht 0" dienen, auf der andere Projekte und Protokolle aufbauen können und die diese nutzen können, "um ihre eigenen klimaorientierten Geschäftsmodelle umzusetzen". Die Blockchain stelle dem Projekt drei Schlüsselelemente (Datenüberprüfung, Zahlungen und Smart Contracts) zur Verfügung, die es möglich machen, "ein Netzwerk zu schaffen, das sich der Überwachung, Verifizierung und Vergabe von Verträgen oder der Bezahlung von ökologischen Gesundheitsergebnissen widmet".

Regen Network besitzt auch einen eigenen Token: Der REGEN-Token ist ein Staking-Token und Utility-Token, der auf der eigenen Tendermint BFT-betriebenen Blockchain eingeführt wurde. Er wurde entwickelt, "um den Nutzen für ökologische Daten- und Klimamärkte sicherzustellen." Im Regen-Network werden zum Beispiel Transaktionsgebühren in REGEN bezahlt und der Token wird für zusätzliche Gebühren für besondere Aktionen benötigt. Erhältlich ist der Token derzeit an den dezentralen Börsen Osmosis, Emeris und Sifchain.

Neben REGEN gibt es mit Nature Carbon Ton (NCT) ausserdem einen Kohlenstoff-Token im Cosmos-Ökosystem, der "1:1 durch CO2-Zertifikate" abgesichert wird, die laut Regen Network ursprünglich von dem "weltweit führenden Unternehmen auf dem freiwilligen CO2-Markt", Verra, ausgestellt wurden. Daneben gibt es inzwischen auch einen eigenen Regen Marketplace, an dem "Kohlenstoff und ökologische Vermögenswerte on-chain gekauft, verkauft und stillgelegt werden können."

