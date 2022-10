Bitcoin minen in der Cloud: So will Binance der Mining-Branche helfen

• Schwierige Zeiten für Kryptominer• Binance bringt 500-Millionen-Dollar-Kreditplattform an den Start• Einstieg ins Cloud-MiningSeit Monaten ist der Kryptowährungsmarkt auf Talfahrt, von ihren Höchstständen vor rund einem Jahr sind die Kurse von Bitcoin Ethereum & Co. meilenwert entfernt. Das hat in der Kryptomining-Community für Unruhe gesorgt, denn für viele Miner lohnt sich das Kryptoschürfen zu den aktuellen Marktpreisen kaum noch. Zu hohe Kosten stehen den Krypto-Belohnungen gegenüber, da zeitgleich mit dem Absturz der Kryptopreise auch die Stromkosten in vielen Ländern enorm angestiegen sind. Hinzu kommen noch marktspezifische Herausforderungen wie etwa der Ethereum-Merge und die damit verbundene Umstellung vom Proof of Work- zum Proof of Stake-Verfahren, was zu massiv gesunkenen Ethereum-Belohnungen geführt hat.

Binance eilt der Miningbranche zur Unterstützung

Die grösste Handelsplattform für Kryptowährungen, Binance, will der Mining-Branche nun zu Hilfe eilen und hat über ihre Mining-Tochter Binance Pool eine 500 Millionen US-Dollar schwere Kreditplattform ins Leben gerufen. "Als einer der weltweit führenden Krypto-Mining-Pools trägt Binance Pool die Verantwortung, zur Aufrechterhaltung eines gesunden Ökosystems für digitale Assets beizutragen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen startet Binance Pool ein 500-Millionen-Dollar-Kreditprojekt zur Unterstützung von Krypto-Minern und Anbietern digitaler Infrastruktur", so die Binance-Tochter in einem Blogbeitrag.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Konkret stellt Binance Pool im Rahmen des Projekts Kredite für Miner für einen Kreditzins von 5-10 Prozent zur Verfügung, die eine Laufzeit zwischen 18 und 24 Monaten haben. Von den Kreditnehmern werden zudem Sicherheiten gefordert. Erhoben werden in diesem Zusammenhang Daten über die potenziellen Kreditnehmer, um deren Kreditwürdigkeit bewerten zu können.

Cloud Mining kommt

Darüber hinaus geht Binance im November mit seinem Cloud-Mining-Geschäft an den Start. Dieses soll Minern die Möglichkeit geben, Krypto-Mining-Maschinen zu mieten, wenn sie finanziell nicht in der Lage sind, eigene Ausrüstung zu finanzieren und zu betreiben. "Da die Cloud-Mining-Hash-Power direkt von Bitcoin-Mining- und digitalen Infrastrukturanbietern gekauft wird, sucht Binance Pool nach Cloud-Mining-Anbietern, die mit uns zusammenarbeiten", rief das Unternehmen in seinem Blogbeitrag Anbieter zu einer Partnerschaft auf.

Binance tritt mit diesem Angebot in direkte Konkurrenz zu Bitdeer, das Unternehmen bietet ebenfalls Cloud-Mining-Services an. Auch Bitdeer hat unlängst einen 250 Millionen Dollar-Pool aufgelegt, mit den Mitteln kauft das Unternehmen Vermögenswerte von ins Trudeln geratenen Minern auf.



Redaktion finanzen.ch