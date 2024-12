Bitcoin-Gold-Verhältnis erreicht neues Rekordhoch

• Bitcoin- Gold -Verhältnis erreicht ein neues Rekordhoch• Verhältnis dient als Finanzindikator, um Marktstimmungen zu bewerten• Bitcoin und Gold nicht uneingeschränkt vergleichbar

Das Bitcoin-Gold-Verhältnis ist ein Finanzindikator, der den Wert eines Bitcoin im Vergleich zur Menge an Gold darstellt, die man mit dem gleichen Betrag kaufen könnte. Das Bitcoin-Gold-Verhältnis dient dabei als Vergleichsindikator, der zeigen soll, wie der Markt die Kryptowährung Bitcoin im Vergleich zum Wertaufbewahrungsmittel Gold bewertet. Die Kryptorally hat bei dieser Kennzahl unlängst für einen neuen Meilenstein gesorgt.

Bitcoin-Gold-Verhältnis mit neuem Rekord

"Jetzt ist es offiziell. Das Verhältnis Bitcoin/Gold hat ein neues Allzeithoch erreicht", schrieb der Futures-Forex-Händler Peter Brandt am 16. Dezember auf der Plattform X.

It is now official. The Bitcoin/Gold ratio has now posted a new ATH. Next stop will be 89 to 1 -- it will require 89 ounces of Gold (purchased at a rip-off premium from Shifty-Schiff SchiffGold @PeterSchiff) to buy a single Bitcoin. pic.twitter.com/PZnIQ81zwW - Peter Brandt (@PeterLBrandt) December 16, 2024

An jenem Tag hatte der Bitcoin bei über 106'000 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht, während zeitgleich der Preis für eine Feinunze Gold bei rund 2'650 US-Dollar gelegen hatte. Das Verhältnis lag an diesem Tag bei 40: Um einen Bitcoin zu kaufen, hätten Anleger also den Gegenwert von 40 Feinunzen Gold auf den Tisch legen müssen.

Brandt sieht das Ende der Fahnenstange hier aber noch lange nicht erreicht und rechnet mit einer weiteren Verschiebung des Wertverhältnisses hin zu Bitcoin: " Der nächste Stopp wird 89 zu 1 sein - man braucht 89 Unzen Gold […] um einen einzigen Bitcoin zu kaufen", so der Marktexperte auf X weiter.

Ratio für Portfolio-Management interessant

Das Bitcoin-Gold-Verhältnis ist für Anleger gleich in mehrfacher Hinsicht ein interessanter Finanzindikator. So lässt sich aus dem direkten Vergleich der beiden Assets Bitcoin und Gold ablesen, wie der Markt beide Investmentoptionen bewertet. Daher gibt das Verhältnis auch einen Hinweis auf das aktuelle Marktsentiment - steigt das Verhältnis, kann man also mit einem Bitcoin mehr Goldunzen erwerben, weist dies auf eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen hin. Fällt das Verhältnis aber, lässt sich daraus eine grössere Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold ableiten - Vermögenswerten wie Bitcoin würde in diesem Fall eine grössere Skepsis entgegenschlagen.

Wichtig ist dies insbesondere mit Blick auf das Portfolio-Management.

Sind Bitcoin und Gold miteinander vergleichbar?

Die Frage, ob Bitcoin und Gold als Assets behandelt werden können, die in einem direkten Preisvergleich bewertet werden können, spaltet allerdings die Anlegercommunity. Beide Assets haben zwar durchaus Gemeinsamkeiten: So ist das Angebot bei dem Edelmetall ebenso begrenzt wie bei Bitcoin, beide Assets dienen zur Depotdiversifizierung und einige Anleger sagen sowohl Gold als auch der Kryptowährungen Inflationsschutzmerkmale nach.

Dennoch gilt Gold als physischer Rohstoff mit praktischem Nutzen und findet unter anderem in der Industrie oder bei der Schmuckherstellung Verwendung. Bitcoin-Anwendungen sind in der Wirtschaft unterdessen noch überschaubar, zumal die Kryptowährung rein digital existiert. Auf historische Sicht hat Gold zudem in Sachen Preisstabilität deutlich die Nase vorn, während der Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder massiven Kursschwankungen unterworfen war.

Dennoch wird das Bitcoin-Gold-Verhältnis von vielen Marktteilnehmern immer wieder als Massstab zur Beurteilung möglicher Über- oder Unterbewertungen beider Assets herangezogen. Zuletzt lag das Verhältnis mit einem Bitcoin-Preis von 94'330 US-Dollar und einem Goldpreis von 2.616 US-Dollar übrigens bei 36,1 und damit wieder unterhalb des jüngst erzielten Rekordhochs (Stand: 27.12.2024).



Redaktion finanzen.ch