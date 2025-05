Bitcoin dominiert – Altcoins wie BTCBull holen auf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt befindet sich derzeit in einer interessanten Preisfindungsphase, die durch das Aufstreben von Altcoins und der Kontrolle von Bitcoin dominiert wird. Insgesamt bildet sich nach dem zweiten Durchbruch der 100.000-Dollar-Marke ein gemischtes Bild. Zum einen ist eine wichtige psychologische Marke durchbrochen, zum anderen ist die nächste weit entfernt und Anleger fragen sich, was noch offen bleibt.

We warned you. The bulls not stopping. pic.twitter.com/kx2SeyPq7V — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) May 8, 2025

Es ist zu beobachten, dass die Bitcoin-Dominanz gepiekt sein könnte und die Gelder, die schon in Bitcoin stecken, teilweise wieder in die Altcoins fliessen können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die makroökonomischen Faktoren bewegen können, um diese Rallye zu bestätigen. In der Zwischenzeit werden Projekte wie BTCBull in den Vordergrund gerückt, die es schaffen, in ideenstolpernden Zeiten die Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen und über 5 Millionen USDT an Investitionen zu sammeln.

Die Vision hinter dem Token

Dabei ist die Idee des Tokens ganz einfach. Mit dem Ziel, den Bitcoin-Preis langfristig über die 1-Millionen-Dollar-Grenze zu treiben, wurde der BTCBull Token entwickelt. Er dient dazu, als Qualifizierung für den Bitcoin-Airdrop einbehalten zu werden.

Jeder, der BTCBull Token im Portfolio hält, wird mit Bitcoins beschenkt. Die Menge richtet sich nach der Anzahl der BTCBull Tokens, die man im Bestand hält, und sie können aktuell für einen Bruchteil von einem Cent gekauft werden. Die eigentlichen Bitcoin-Airdrops werden bei bestimmten Preissprüngen ausgezahlt – diese bewegen sich in 50.000er-Schritten über die Dollarmarken von 150.000, dann 200.000 und so weiter.

Insgesamt gibt es gerade mal 21 Milliarden BTCBull Tokens, die obendrein auch noch immer knapper werden. Die Tokens sind im Tokenomics-Abschnitt auf der offiziellen Seite von BTCBull aufgeschlüsselt. Zuerst steht das Bullenkapital von 15 % der BTCBull Tokens zur Verfügung, was für den Presale genutzt wird und an Pioniere des Projekts ausgegeben wird.

10 % werden für ein besonderes Ereignis beim Erreichen der 250.000-US-Dollar-Marke genutzt, was zur Folge hat, dass 10 % aller Tokens, also insgesamt 2,1 Milliarden, an die frühen Investoren ausgeschüttet werden. Weitere 10 % stehen für die Staking-Verteilung zur Verfügung. Das wird an späterer Stelle erwähnt, was es damit auf sich hat.

Der Plan zur Tokenverteilung

Zusammen mit den 10 %, die für die Liquidität des Tokens bei Listung benötigt werden, wäre hier schon die Hälfte abgedeckt. Ein grosser Teil von 40 % wird an PR und Marketing ausgeschüttet. Die Verteilung dieser Tokens ist dafür zuständig, den Token publik zu machen und weiterzuentwickeln.

Die letzten 15 % der Tokens stehen nach einer besonderen Aktion zur Reserve. Es ist ein effizienter Burn-Mechanismus eingebaut, der beim Durchbruch der 125.000- und 175.000-Dollar-Marke einen signifikanten Bestandteil des umlaufenden Angebots für immer vernichtet.

Dieser Burn-Mechanismus ist fester Bestandteil der Roadmap und wiederholt sich in den Preisschritten von 50.000 US-Dollar. Dabei werden weniger BTCBull Tokens für neue Anleger zur Verfügung stehen, und der Nachfragepreis kann sich dem anpassen.

Staking für langfristige Anleger

Für alle Anleger, die den Token halten, gibt es zudem das Staking-Angebot. Das dient dazu, einen Anreiz zu schaffen, den Token auch langfristig im Bestand zu halten und den Bestand des BTCBull-Portfolios zu vergrössern. Der Staking-Mechanismus basiert auf Ethereum.

When Bitcoin rises, so do your airdrop rewards. pic.twitter.com/9aITqaMOaG — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) May 9, 2025

Er sorgt dafür, dass die BTCBull Tokens in einem Liquidity Pool abgelegt werden. Die Tokens werden dann dafür genutzt, um Transaktionen zu tätigen. Bei diesen Transaktionen wiederum fallen Gebühren an, die als Rendite im Liquidity Pool ausgeschüttet werden.

Die Anleger erhalten im Gegenzug Belohnung von BTCBull Tokens und könnten ihren Bestand somit vermehren. Den BTCBull Token gibt es aktuell im Presale und befindet sich somit in einer frühen Finanzierungsphase. Hierbei werden Gelder gesammelt, um die Vision voranzutreiben und an dem System weiterzuentwickeln.

Insgesamt hat das Team so bereits bald 6 Millionen USDT gesammelt. Die Anleger erhalten im Gegensatz Zugang zum Airdrop, zum Staking und können an der Governance des Projektes teilhaben.

Einstieg leicht gemacht

Um die Tokens zu erhalten, muss man nur noch sein Krypto-Wallet verbinden. Zur Auswahl stehen bspw. WalletConnect, MetaMask, Coinbase Wallet oder auch BestWallet.

All diese Optionen führen dazu, dass man von hier aus nur seine USDT-Tokens gegen BTCBull tauschen muss. Ist dies geschehen, kann die Reise beginnen.

