Bitcoin-Bulle Novogratz: Der Bitcoin-Hype fängt gerade erst an

• Mike Novogratz sieht Kryptowährungs-Industrie in ihrer Anfangszeit• Enormer Vermögenszuwachs erwartet• Kryptowährungen werden erhalten bleiben

Innerhalb kurzer Zeit hat der Bitcoin die Kursmarken von 50'000 und dann 60'000 Dollar geknackt, aktuell kostet ein Bitcoin weiter rund 53'000 US-Dollar. Für Fans der weltweit beliebtesten Cyberwährung, wie Mike Novogratz, steht jedoch fest, dass damit noch längst nicht das ganze Potential ausgeschöpft ist. Die Wall Street-Legende ist vielmehr davon überzeugt, dass die Kryptowährungs-Industrie auch in den kommenden Jahren noch enormen Reichtum generieren wird.

Grosse Reichtümer

"Derzeit machen Krypto-Vermögen rund zwei Billionen Dollar aus, das entspricht etwa 0,5 Prozent sämtlicher Vermögen", äusserte der CEO und Gründer der Krypto-Investmentfirma Galaxy Digital im US-Sender "CNBC". "Wer nicht glaubt, dass dieser Anteil in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 2 bis 3 Prozent steigen kann, der achtet nicht auf die Trends", so Novogratz.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Tatsächlich gab die Credit Suisse in ihrem "Glogal Wealth Report 2020" den Wert der weltweiten Vermögen mit fast 400 Billionen Dollar an - Stand Ende 2019, also vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich dazu kommen sämtliche Kryptowährungen laut "CoinMarketCap" auf eine Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen Dollar. Etwa die Hälfte davon entfällt allein auf den Bitcoin.

"Das Wachstum, das wir in unserer Branche noch sehen werden, wird atemberaubend sein. Wir fangen gerade erst an", zeigte sich der Kryptowährungs-Experte euphorisch.

Kryptowährungen sind hier um zu bleiben

Mike Novogratz machte diese Aussagen gegenüber "CNBC" schon kurz vor dem Börsengang von Coinbase. Inzwischen konnte die grösste US-Kryptohandelsplattform ein beeindruckendes Börsendebüt feiern, doch bevor es soweit war, hatte Novogratz erklärt, dass er sich über die Kursentwicklung von Coinbase keine allzu grossen Gedanken mache.

"Man darf das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren: Das ist wie der Netscape-Moment, nur für die Kryptowährungs-Wirtschaft. Erinnern wir uns: Netscape signalisierte 1995 - vier Jahre vor diesem verrückten Rausch - im Grunde den Beginn des Internet-Zeitalters", zog der ehemalige Hedgefonds-Manager einen interessanten Vergleich.

Weiter erklärte er zum Börsengang von Coinbase: "Das ist ein wirklich wichtiger Tag für die gesamte Krypto-Welt. Dies sagt aus, das ist eine Assetklasse und es ist eine Assetklasse, die hier ist um zu bleiben." Vor diesem Hintergrund sei es ohne grosse Bedeutung, wie der Coinbase-Aktienkurs gerade notiert.

Einstieg bei Facebook

Sein Vertrauen in das Potential des Kryptomarkts hat der Milliardär erst kürzlich mit seinem Einstieg bei Facebook untermauert. Dabei hat er insbesondere die von Facebook angekündigte Novi-Wallet, die noch in diesem Quartal an den Start gehen soll, im Blick. Dank der starken Userbasis des Zuckerberg-Konzerns rechnet Novogratz mit einem grossen Erfolg von Facebooks Kryptoplänen.

Redaktion finanzen.ch