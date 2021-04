Kryptowährungen bei Investoren so beliebt wie nie

• Investitionen in Kryptowährungen auf Rekordhoch• Bitcoin weiterhin am beliebtesten• vermehrt institutionelle Anleger

Kryptowährungen bei Investoren immer beliebter

Im ersten Quartal 2021 wurden 4,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen investiert, teilte der Vermögensverwalter Coinshares im März mit. Einen Teil zu diesem Rekordwert haben auch institutionelle Anleger beigetragen, die ebenfalls vermehrt in Bitcoin und Co. zu investieren beginnen. Im gesamtem Jahr 2020 seien insgesamt nur 6,7 Milliarden US-Dollar in Cyber-Devisen geflossen, was den Investitionsrekord des ersten Quartals 2021 nochmal verdeutlicht.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Bitcoin bleibt die beliebteste Kryptowährung

Den grössten Anteil der Investitionen macht weiterhin der Bitcoin aus. Mit einem Löwenanteil von 3,3 Milliarden US-Dollar steht er unangefochten auf Platz eins der beliebtesten Kryptowährungen. Auf Platz zwei landet Ethereum mit einem investierten Betrag von 731 Millionen US-Dollar. Das verwaltete Vermögen von Kryptowährungsfonds ist mittlerweile auf 55,8 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Privatanleger steigern Interesse der Behörden

Mit dem wachsenden Interesse von privaten Investoren und der steigenden Bedeutung von Kryptowährungen im Allgemeinen, wachse auch das Interesse von Behörden, sagte Analyst Jesse Cohen von Investing.com. Hierbei bleibe eine mögliche Prüfung und stärkere Regulation des Kryptomarktes das grösste Hindernis für den weiteren Anstieg des Bitcoins und anderer Kryptowährungen.

Redaktion finanzen.ch