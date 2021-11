Auf diese Kryptowährung setzt Mark Cuban

• Kryptomarkt mit starker Performance 2021• ETH läuft BTC den Rang ab• Cuban sieht grosse Vorteile für ETHViele Anleger, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, haben das Urgestein der Branche, den Bitcoin im Blick. Tatsächlich ging es für die älteste Kryptowährung in diesem Jahr bei starken Schwankungen bereits deutlich bergauf: Um rund 135 Prozent hat sich der Preis seit Januar erhöht. Doch auch die nach Marktkapitalisierung gewichtete Nummer zwei unter den Kryptowährungen, Ethereum , kann auf eine starke Entwicklung 2021 zurückblicken: Der Preis von Ether hat sich seit Jahresstart um rund 550 Prozent verteuert, damit hätten Neuinvestoren, die zum Jahresstart investiert haben, mit Ether eine deutlich bessere Performance eingefahren.

Mark Cuban rät zu Ethereum

Auch der US-Unternehmer und Selfmade Milliardär Mark Cuban hält Ethereum für das bessere Investment. Gegenüber CNBCs "Make It" erklärte er: "Als Investition bietet Ethereum den grössten Vorteil".

Schon in der Vergangenheit hatte er sich optimistisch zu den Möglichkeiten, die mit Ethereum und insbesondere auf der Ethereum-Blockchain möglich sind, geäussert. Im "The Delphi Podcast" etwa hatte er im Frühjahr betont, die Smart Contracts oder Codesammlungen auf der Ethereum-Blockchain hätten im Kryptosegment "wirklich alles" verändert. "Ich wünschte, ich hätte [Ether] früher gekauft", sagte Cuban. Das liegt zum Teil daran, dass "ich denke, dass es einer echten Währung am nächsten kommt." Darüber hinaus lobte er jüngst auch die Transaktionsgeschwindigkeit des Ethereum-Netzwerkes, die der von Bitcoin überlegen sei. Zudem könne die Architektur hinter Ethereum auch für die Entwicklung von Anwendungen verwendet werden.

Weitere Favoriten: Bitcoin und Dogecoin

Aber auch dem Kryptro-Urgestein Bitcoin steht Cuban aufgeschlossen gegenüber: Bitcoin sei "ein besseres Gold als Gold", so der Investor gegenüber CNBC. Bereits zuvor hatte der Krypto-Fan immer wieder auf die begrenzte Bitcoin-Menge verwiesen und erklärt, Bitcoin mache 60 Prozent seiner Kryptoanlagen aus, während Ethereum auf 30 Prozent in seinem Kryptodepot komme. "Im Moment ist Bitcoin ein etablierteres Wertaufbewahrungsmittel und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es das nicht für eine lange Zeit bleiben wird", so Cuban im Delphi-Podcast im April. "Ethereum, auf der anderen Seite, boomt mit seiner Entwicklung, von der ich denke, dass sie so viele neue Anwendungen schaffen wird."

Auch an der Scherzwährung Dogecoin scheint Cuban Gefallen gefunden zu haben, gegenüber CNBC empfiehlt er diese Kryptodevise "auch für den Spass". Es gebe einen einzigartigen Anwendungsfall dafür, so der Milliardär: Dogecoin "ist ein Medium, das für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen verwendet werden kann", betont er. "Die Doge-Community ist die stärkste, wenn es darum geht, ihn als Tauschmittel zu nutzen", so Cuban weiter.



