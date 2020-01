Analyst: Deshalb können Anleger in 2020 eine Rally des britischen Pfund erwarten

Der Wert des britischen Pfund wird im neuen Jahr deutlich zulegen, glaubt Analyst Michael Harris und verweist zur Begründung auf ein Ende des Brexit-Chaos.

• Brexit kommt voran• Potential Grossbritanniens wird neu bewertet werden• Michael Harris erwartet deutlich stärkeres Pfund

Nachdem der britische Premierminister Boris Johnson und seine Partei der Konservativen die jüngsten Parlamentswahlen deutlich gewonnen haben, ist sich Michael Harris, der Gründer von Cribstone Strategic Macro, sicher, dass es einen geregelten Brexit geben wird. Auch ist er davon überzeugt, dass bis Ende des Jahres ein neues Handels- und Partnerschaftsabkommen vereinbart und ratifiziert werden kann.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Übergangsfrist zu knapp?

Johnson will Grossbritannien am 31. Januar aus der Europäischen Union herausführen. Das britische Unterhaus hat hierzu ein Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Abkommens mit einer klaren Mehrheit von 330 zu 231 Stimmen verabschiedet. Die Verabschiedung des Gesetzes werde das Vertrauen in das Parlament und die Demokratie wieder herstellen, so Brexit-Minister Steven Barclay.

Nach dem offiziellen Austritt Ende des Monats beginnt eine elfmonatige Übergangsphase, in der sich für Bürger und Unternehmen praktisch nichts ändert. In dieser Zeit müssen die künftigen Beziehungen vertraglich geregelt werden. Zwar wäre eine Verlängerung dieser Frist durchaus möglich, jedoch lehnt Johnson dies kategorisch ab.

Dagegen halten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sowie zahlreiche andere EU-Politiker diese Übergangsphase für zu kurz, um alles neu auszuhandeln, was bisher unter dem Dach der EU geregelt war: Handel, Zollfreiheit, die Regeln fürs Reisen und Umziehen, Sicherheit, Datenschutz, Klimaschutz und viele andere Themen. Es sei "im Grunde unmöglich", bis Ende des Jahres alle Details zu klären, so von der Leyen.

Michael Harris andererseits sieht keinen Grund, warum die Deadline der Briten nicht eingehalten werden sollte: "Der Grund, warum dies bisher noch nicht geklärt wurde ist der, dass es immer noch die Hoffnung gab, dass es nicht dazu kommen würde", erklärte der Analyst im US-Sender "CNBC", warum es mit dem Brexit so stockend vorwärts ging. Doch nachdem die Parteien, die sich für einen Brexit einsetzen, die Wahl im Dezember so deutlich gewonnen haben, bestehe keine Hoffnung mehr, den Austritt rückgängig zu machen.

Britisches Pfund vor Rally

Da er einen ungeordneten Brexit nicht mehr als realistisches Risiko sieht, geht Harris davon aus, dass das britische Pfund deutlich an Wert gewinnen wird.

Der Währungsstratege geht davon aus, dass die Investoren das langfristige Potential Grossbritanniens neu bewerten werden: "Wir werden ein Land bekommen, bei dem sich alle zurückgehalten haben - das ist eine massiv aufgestaute Nachfrage - und sobald klar wird, dass man hier gut investieren kann, weil es etwas Klarheit über den Kurs des Landes gibt, wird das Pfund neu bewertet", sagte Harris in einer "CNBC"-Sendung.

Ausserdem ist er überzeugt, dass das Pfund Sterling einer der grössten Trades der Welt werden wird. "Ich weiss nicht, ob es auf 1,55 oder auf 1,75 Dollar steigen wird, aber eines weiss ich: Das Pfund wird kräftig zulegen", äusserte sich Harris zu den Aussichten für die britische Währung. Und weiter: "Vielleicht wird es 18 Monate, oder vielleicht 24 Monate dauern, aber dass nach der Wahl immer noch über einen harten Brexit spekuliert wird, ist einfach absurd".

Redaktion finanzen.ch